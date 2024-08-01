Свежий трейлер намекает на новый контент для Spellforce Conquest of Eo

THQ Nordic выпустила новый трейлер под названием «Таинственное видение» для Spellforce Conquest of Eo, пошаговой стратегической игры, действие которой происходит в фэнтезийном мире SpellForce.

Команда разработчиков говорит, что очень положительные отзывы об их последнем DLC побудили их воплотить некоторые дикие мечты в реальность. Пока они планируют следующий патч для основной игры, они также работают над новым контентом и впечатлениями для игроков. Вероятно, завтра, во время презентации THQ Nordic Digital Showcase, разработчики расскажут подробности.

Победив полчища демонов и вернув троллей на родину, вы наконец обретаете момент покоя. Но мир мимолетен, и приближается новый рассвет. В тени спокойствия начинают шевелиться слухи о невыразимых приключениях. Подумайте о многих путях, которые лежат перед вами, настоящем и будущем, и о том, с какими еще судьбами вы могли бы столкнуться, если бы ваша история была другой.



Очень положительные отзывы о нашем последнем DLC побудили нас воплотить в жизнь некоторые дикие мечты. Планируя следующий патч для основной игры, мы также уделяем время новому контенту и впечатлениям для вас.