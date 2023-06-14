Мультяшный приключенческий roguelite-экшн Spells & Secrets получил демоверсию в Steam ©

Издательство rokaplay в сотрудничестве с Alchemist Interactive выпустило новую демо-версию в Steam для своей предстоящей фэнтезийной приключенческой игры Spells and Secrets. Взгляните на виды магического хаоса, с которыми вы можете столкнуться в преддверии запуска Spells & Secrets в этом году на ПК, Switch, PlayStation 5 и консолях Xbox Series.

Spells & Secrets ставит игроков в роли первокурсников магических искусств. По прибытии в Академию Грайфенштейн странный инцидент привел школу в смятение. Вам придется творчески использовать свои заклинания, чтобы отбиваться от волшебных существ, исследовать территорию школы и раскрывать тайны замка, чтобы раскрыть окружающие его тайны.

В Spells & Secrets вы можете заставить каждое заклинание работать на каждую цель: от первого врага до финального босса и даже на объекты окружающей среды. Вам решать, как умело комбинировать свои заклинания и знания, чтобы одержать верх.

Spells & Secrets включает в себя множество процедурных элементов, гарантирующих, что нет двух одинаковых прохождений. Тем не менее, вам не нужно рисковать в одиночку, так как Spells & Secrets поддерживает локальный кооператив для двух игроков. Настройте своего собственного ученика-волшебника, разгадывайте тайны и находите могущественные артефакты в этом современном волшебном мире.