Энтузиасты воссоздали Spelunky HD на движке сиквела после 5 лет разработки

Команда моддеров Tilecode 3 объявила о полноценном релизе масштабной модификации HDMod версии 2.0.0 для платформера-рогалика Spelunky 2. Проект находился в непрерывном производстве около 5 лет и ставит перед собой амбициозную цель полностью перенести сюжетную кампанию оригинальной Spelunky HD на обновленные рельсы и технологическую базу второй части. Разработка вобрала в себя колоссальный объем контента, объединив классическую структуру уровней с улучшенной динамикой и повышенной сложностью сиквела.

Модификация включает в себя абсолютно все зоны, противников, ловушки, секреты и боссов из оригинала, включая сложную концовку с битвой против Владыки Ямы в Аду. Авторы не стали просто переносить старые ресурсы, а полностью перерисовали спрайты под визуальный стиль второй части, обновили звуковые эффекты и написали полностью оригинальный саундтрек. Игрокам также доступно прохождение пролога, обучающих уровней, открытие коротких путей через лагерь и разблокировка персонажей по классической схеме.

Помимо дословного переноса механик, создатели внедрили собственную систему послеигровых достижений, а также переработали игровой журнал. Сюжетная линия мода разворачивается на Земле уже после событий Spelunky 2, раскрывая новые детали истории через дневниковые записи. В меню настроек модификации предусмотрены гибкие переключатели игровых элементов, среди которых присутствуют механика проклятых кувшинов, каскадные взрывы бомб и возможность выбора оригинальной музыкальной темы храма.

Среди технических нюансов проекта выделяется отсутствие поддержки сетевого кооператива, поэтому совместное прохождение возможно исключительно за одним экраном или через сервис Parsec. Для корректной работы модификации требуется утилита Playlunky версии Nightly со специальными параметрами сохранения и отключением стандартных достижений Steam, а также официальная копия Spelunky 2 на ПК.

Финальная сборка HDMod уже доступна для бесплатной загрузки на портале Spelunky FYI, где модификация распространяется с открытым исходным кодом. Разработчики также предусмотрели инструкцию по интеграции проекта напрямую в библиотеку Steam с кастомным оформлением обложек.