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Sphere Cult Осень 2024
Экшен, Стратегия, Инди, Научная фантастика
7.2 6 оценок

AIMTeam выпустили геймплейный трейлер Sphere cult

FataII
Новости

В этом видео показан геймплей демоверсии Sphere cult. Игра находится в разработке, однако прямо сейчас доступна для скачивания на официальной страничке VK Play.

По видео можно понять, как выглядит геймплей, интерфейс, погодные эффекты, и поведение некоторых юнитов. Кроме того, показаны геймплейные моменты касающиеся управления базой и юнитами от первого лица.

А так же можно заметить туррели, а значит возможно в игре будет режим защиты базы или штурм защитных укреплений.

Однако более всего впечатляют масштабность и суровость боев между армиями юнитов различных фракций.

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