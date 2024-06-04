AIMTeam выпустили геймплейный трейлер Sphere cult

Сюжетная RTS с элементами шутера и RPG, предлагающая игрокам уникальный игровой опыт. Несмотря на принадлежность к жанру стратегий в реальном времени, игра позволяет исследовать неизведанные локации, выполнять сюжетные миссии и побочные квесты, награждающие ценными призами. Прохождение основной миссии открывает путь к следующему уровню, но игрок волен продолжить изучение текущей местности. Меню игры даёт возможность переигрывать уровни без ограничений.

Центральным элементом геймплея является управляемая игроком мобильная база, оснащённая «репликатором» — устройством, напоминающим 3D-принтер и способным воспроизводить объекты по чертежам. Также база оборудована научными инструментами для анализа найденных технологий и их практического применения.

Каждый юнит имеет своё предназначение: исследовательские занимаются поиском реликвий и аномалий, разведчики выявляют ресурсы и сигнализируют о приближении противника, харвестеры добывают ресурсы для снабжения базы, а боевые юниты могут выполнять роли танков, снайперов или приманок.

Примечательно, что все юниты обладают искусственным интеллектом и действуют автономно, избавляя игрока от необходимости микроменеджмента. Они самостоятельно атакуют врагов, собирают ресурсы, ищут артефакты и защищают базу, применяя различные тактики и маневры с учётом игровой физики. При этом игрок в любой момент может взять под личный контроль базу или любого юнита, переключившись на вид от первого лица, чтобы повлиять на исход сражения.

Противники в «Культе Сфер» — это продвинутый ИИ, использующий те же инструменты и возможности, что и игрок, что обеспечивает сбалансированный игровой процесс.