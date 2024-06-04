AIMTeam выпустили геймплейный трейлер Sphere cult

В этом видео показан геймплей демоверсии Sphere cult. Игра находится в разработке, однако прямо сейчас доступна для скачивания на официальной страничке VK Play.
По видео можно понять, как выглядит геймплей, интерфейс, погодные эффекты, и поведение некоторых юнитов. Кроме того, показаны геймплейные моменты касающиеся управления базой и юнитами от первого лица.
А так же можно заметить туррели, а значит возможно в игре будет режим защиты базы или штурм защитных укреплений.
Однако более всего впечатляют масштабность и суровость боев между армиями юнитов различных фракций.