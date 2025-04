Ремастер Sphinx and the Cursed Mummy вышел на PS4, Xbox-игрокам придётся подождать

THQ Nordic выпустили ремастер Sphinx and the Cursed Mummy на PlayStation 4, игру можно купить за 15 долларов. А вот владельцам Xbox One придётся немного подождать — там игра появится только 15 апреля.

На самом деле этот ремастер не такой уж и новый. На ПК он появился ещё в 2017-м, а до Switch добрался в начале 2019-го. Сам оригинал, если кто забыл, выпустили аж в 2003 году на PlayStation 2, Xbox и GameCube.

Про что вообще игра? Про древнеегипетские приключения. Главный герой тут — полубог по имени Сфинкс, который бегает по мирам через магические порталы и пытается сорвать планы бога Сета. Рядом с ним как бы случайно оказывается его «счастливый» друг — Мумия. Ну а задача проста: надо найти какие-то магические короны, победить злодея и спасти мир.

Геймплей поделён между двумя персонажами. Когда нужно помахать кулаками и попрыгать по платформам — управляем Сфинксом. А когда требуется тихонько прокрасться куда-то — берём на себя роль Мумии.