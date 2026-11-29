Ветеран игровой анимации с 25-летним стажем Райан Даффин, работавший в Treyarch над серией Spider-Man, а позднее участвовавший в создании Killzone 2, серии Battlefield, State of Decay 3 и Perfect Dark, рассказал об истинной роли предпродакшена в интервью разработчику Ральфу Барбагалло на его YouTube-канале. По словам специалиста, именно грамотная подготовка на раннем этапе позволила Treyarch совершить прорыв в механике полетов на паутине для Spider-Man 2, вышедшей в 2004 году.

Даффин вспомнил разговор на конференции GDC со знакомым руководителем из игровой индустрии, который отдельно изучил голливудскую модель производства фильмов. Тот сформулировал суть предпродакшена как снижение рисков. В отличие от кино, где все начинается с готового сценария, игры не должны строиться вокруг текста до создания базовых механик, но студия обязана на максимально дешевом этапе понять, о чем именно этот проект и как он должен ощущаться.

В качестве удачного примера разработчик привел работу над Spider-Man 2. Если в Spider-Man 2002 года герой фактически цеплялся паутиной за пустое небо, то для сиквела технический директор Джейми Фристром создал прототип с настоящей физикой раскачивания. Вокруг этой идеи собралась небольшая группа из ведущего программиста, ведущего дизайнера, ведущего аниматора и 1 или 2 технических специалистов. Учитывая, что на дворе был 2002 год, а Activision в то время выпускала хиты вроде Tony Hawk и Kelly Slater, команда определила концепцию будущей игры короткой фразой Peter Parker Pro Web Swinger.

По воспоминаниям Даффина, тестовый билд представлял собой уменьшенный в 3 раза Манхэттен с минимумом боевой системы. Разработчики не пытались собирать сюжетные миссии и все остальные элементы одновременно, а добивались правильного ощущения от передвижения по городу, чтобы само перемещение в роли Человека-паука приносило удовольствие.

Даффин отметил, что попытка проскочить этап прототипирования оборачивается раздутыми сроками и непредсказуемым бюджетом. Если команда планирует добавить в игру 10 персонажей, ей следует сначала полностью собрать 1 героя на этапе предпродакшена и замерить реальные затраты, иначе оценить стоимость и время на создание остальных 9 просто невозможно. Без ответов на подобные базовые вопросы 2-летний цикл производства легко растягивается на 8 лет.

Во многих играх предпродакшен фактически ничего не решает, и только в последний год студия внезапно осознает, что проект вообще-то нужно выпускать. В итоге вся команда уходит в жесткий кранч, хотя зафиксируй разработчики ключевые решения раньше, им не пришлось бы так выматывать себя в финальный год.

- Райан Даффин, ветеран игровой анимации

В беседе также затронули особенности финансирования в индустрии. По наблюдениям Барбагалло, издатели и инвесторы зачастую готовы выделять деньги только на весь проект целиком и требуют от студий сразу работать на полную катушку, отказываясь оплачивать отдельную фазу прототипирования. В результате исправлять ошибки концепции приходится на поздних этапах производства, когда любая переделка стоит во много раз дороже.