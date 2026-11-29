Ветеран игровой анимации с 25-летним стажем Райан Даффин, работавший в Treyarch над серией Spider-Man, а позднее участвовавший в создании Killzone 2, серии Battlefield, State of Decay 3 и Perfect Dark, рассказал об истинной роли предпродакшена в интервью разработчику Ральфу Барбагалло на его YouTube-канале. По словам специалиста, именно грамотная подготовка на раннем этапе позволила Treyarch совершить прорыв в механике полетов на паутине для Spider-Man 2, вышедшей в 2004 году.
Даффин вспомнил разговор на конференции GDC со знакомым руководителем из игровой индустрии, который отдельно изучил голливудскую модель производства фильмов. Тот сформулировал суть предпродакшена как снижение рисков. В отличие от кино, где все начинается с готового сценария, игры не должны строиться вокруг текста до создания базовых механик, но студия обязана на максимально дешевом этапе понять, о чем именно этот проект и как он должен ощущаться.
В качестве удачного примера разработчик привел работу над Spider-Man 2. Если в Spider-Man 2002 года герой фактически цеплялся паутиной за пустое небо, то для сиквела технический директор Джейми Фристром создал прототип с настоящей физикой раскачивания. Вокруг этой идеи собралась небольшая группа из ведущего программиста, ведущего дизайнера, ведущего аниматора и 1 или 2 технических специалистов. Учитывая, что на дворе был 2002 год, а Activision в то время выпускала хиты вроде Tony Hawk и Kelly Slater, команда определила концепцию будущей игры короткой фразой Peter Parker Pro Web Swinger.
По воспоминаниям Даффина, тестовый билд представлял собой уменьшенный в 3 раза Манхэттен с минимумом боевой системы. Разработчики не пытались собирать сюжетные миссии и все остальные элементы одновременно, а добивались правильного ощущения от передвижения по городу, чтобы само перемещение в роли Человека-паука приносило удовольствие.
Даффин отметил, что попытка проскочить этап прототипирования оборачивается раздутыми сроками и непредсказуемым бюджетом. Если команда планирует добавить в игру 10 персонажей, ей следует сначала полностью собрать 1 героя на этапе предпродакшена и замерить реальные затраты, иначе оценить стоимость и время на создание остальных 9 просто невозможно. Без ответов на подобные базовые вопросы 2-летний цикл производства легко растягивается на 8 лет.
Во многих играх предпродакшен фактически ничего не решает, и только в последний год студия внезапно осознает, что проект вообще-то нужно выпускать. В итоге вся команда уходит в жесткий кранч, хотя зафиксируй разработчики ключевые решения раньше, им не пришлось бы так выматывать себя в финальный год.
- Райан Даффин, ветеран игровой анимации
В беседе также затронули особенности финансирования в индустрии. По наблюдениям Барбагалло, издатели и инвесторы зачастую готовы выделять деньги только на весь проект целиком и требуют от студий сразу работать на полную катушку, отказываясь оплачивать отдельную фазу прототипирования. В результате исправлять ошибки концепции приходится на поздних этапах производства, когда любая переделка стоит во много раз дороже.
Хорошо балаболят те кто в нужное время в нужном месте оказался, так спайдер в топы и вылез, хотя по сути копролит. ЗЫ: про хиты вроде Tony Hawk и Kelly Slater вообще никогда не слышал.
Что бы вы понимали. Большая часть прибыли (если вообще не вся) отойдёт инвестору, по такому принципу, что риск инвестора должен быть оплачен и размер оплаты невозможно в принципе вычислить. Ну, вот такая вот есть залипуха. Но при этом, судя по вот этому предложению, получается, расчёт риска делает не столько инвестор сколько за свой счёт кредитор.
Тут вскрывается очередная залипуха современной лженаучной фиктивной экономики. То, что является ядром ценности и основным фундаментом, который в будущем должен и создавать ценность для игрока предлагается полностью оплачивать из своего кармана. И вот только когда риски для инвестора очевидны он запускает процесс финансирования с целью получить обратно все издержки и до 80-90% всей прибыли XD