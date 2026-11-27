Ветеран игровой анимации Райан Даффин, приложивший руку к серии Spider-Man от студии Treyarch, а также к Killzone 2, Alan Wake и нескольким частям Battlefield, поделился воспоминаниями о жестких производственных рамках нулевых в беседе с разработчиком Ральфом Барбагалло. По словам Даффина, его первый рабочий день в индустрии совпал с публичным объявлением о покупке Treyarch издательством Activision в 2001 году. В тот момент команда работала над экшеном Spider-Man по фильму Сэма Рэйми, и ключевым условием сделки был бескомпромиссный выход игры одновременно с кинопремьерой.

Помимо жестких сроков, в старых контрактах часто фигурировали бонусы за оценки на агрегаторе Metacritic, например достижение отметки в 80 баллов. Даффин назвал этот показатель грязным и легко поддающимся манипуляциям. Барбагалло поддержал критику, отметив, что в индексе сервиса случайный сайт с 8 читателями порой имеет такой же вес, как IGN. В ответ аниматор заметил, что если у игры выходит 81 балл, а издатель должен выплатить команде 20 млн долларов премии, компания вполне может найти способ за меньшие деньги опустить рейтинг до 79.

Рассуждая о дисциплине прошлых лет, Даффин вспомнил спор с создателем Deus Ex Уорреном Спектором на площадке LinkedIn. Спектор утверждал, что значимые игры никогда не выходят одновременно в срок и в рамках бюджета. По мнению Даффина, раньше проекты действительно укладывались в график без привлечения 100 дополнительных художников за последние 6 месяцев разработки. Главной ценой такого подхода были тяжелые переработки и безжалостное вырезание контента.

Ярким примером такого подхода стала Spider-Man 2, вышедшая в 2004 году. Во время производства команда никак не могла заставить работать битву с боссом, из-за чего ее пришлось удалить из игры. Это решение запустило эффект домино: после удаления схватки сломалась следующая часть кампании, а затем посыпались дальнейшие эпизоды. В итоге Treyarch пришлось вырезать целую сюжетную арку, потеряв примерно по 3 месяца готовой работы каждого аниматора.

Горький опыт напрямую повлиял на разработку следующей игры студии - Ultimate Spider-Man 2005 года. Понимая, что технические проблемы невозможно полностью предугадать заранее, авторы изначально спроектировали повествование с так называемым балластом - периферийными главами, от которых можно отказаться без ущерба для основного сюжета. Сам Барбагалло в ходе беседы одобрил такой подход, описав его принципом вырезай, полируй, выпускай.

Даффин считает, что современные студии утратили стимул доводить проекты до релиза вовремя, так как даты выхода постоянно сдвигаются. По его наблюдениям, в условиях бессрочной разработки команды перестают принимать сложные решения и отсекать лишнее.

Если у команды нет жесткой даты релиза, у нее нет и стимула что-либо вырезать. Когда можно просто попросить еще 6 месяцев, масштаб проекта неизбежно разрастается под доступное время.

- Райан Даффин, игровой аниматор и ветеран индустрии

При этом ветеран индустрии оговорился, что перенос релиза допустим при наличии действительно веской причины. Однако, по убеждению Даффина, студии должны обосновывать задержку более серьезными аргументами, чем простая неготовность игры к намеченному сроку.