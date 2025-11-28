ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Spider-Man 3: The Game 04.05.2007
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8 632 оценки

Энтузиасты начали сбор средств на профессиональную русскую озвучку для Spider-Man 3 на классических консолях

Extor Menoger Extor Menoger

Команда Yulia Team, известная в кругах любителей ретро-гейминга своими модификациями, объявила о старте кампании по сбору средств на создание полноценного русского дубляжа для игры Spider-Man 3. Инициатива касается версий для платформ PlayStation 2 и PlayStation Portable, которые в момент своего выхода не получили официальной локализации. Авторы проекта отметили, что долгое время вопрос перевода оставался нерешенным из-за отсутствия в игре субтитров, а эксперименты с озвучкой при помощи искусственного интеллекта не дали желаемого качества и были признаны неудачными.

Для создания качественного продукта энтузиасты привлекли студию озвучки Dablin. Общая стоимость работ профессиональных актеров была оценена в 40 000 рублей. В эту сумму входит подбор голосов, которые будут максимально приближены к тембрам актеров из официального кинопрокатного дубляжа фильма Человек-Паук 3: Враг в отражении. Организаторы пообещали, что техническая часть по внедрению звука в игру ляжет на плечи Yulia Team, а все пользователи, поддержавшие проект финансово, будут указаны в титрах обновленной версии.

На данный момент инициатива встретила теплый отклик у сообщества. Согласно последним отчетам группы, всего за короткое время удалось собрать почти половину от требуемой суммы. Авторы уже опубликовали демонстрационный ролик, позволяющий оценить, как именно будет звучать Питер Паркер и другие персонажи на русском языке. Организаторы надеются, что успешное завершение этого сбора может открыть дорогу для локализации других классических проектов, которые в прошлом обошли стороной русскоязычный рынок.

14
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
X_O_MAX_O_X

Поехавшие наглухо

7
vertehwost

в игре были 2 момента интересных и уникальных ,это сюжетка скорпиона , которая прям ну прикольная , и маленький отрезок игры за гоблина в конце , а так игра устаревшая , да и плохо работающая на современном железе , не вижу смысла так заморачиваться

да и озвучка всратая как обычно ,половину слов не слышно

3
Retro_Gamer

Ей бы полноценный ремастер... Эх... Так-то она действительно была интересной.

Ветка с Кингпином - тоже. Там Паук швырнул его в окно, а потом такой: "Что же я наделал!"

1
Black3D

Тут речь о Ps2 версии.

Eclair_93

Идея бред же полный.

2
VIGITAL ART

Самая кайфовая часть из старых пауков, это ultimate был 🥰Все остальное как то мимо.

2
Extor Menoger

её мало кто прошёл в своё время во время первой миссии за венома из за вылета

2
VIGITAL ART Extor Menoger

Да у меня тоже такое было 😅Облом жесткий был.

Олег Шандер Extor Menoger

Мелким когда был, бесил Октавиус, всё время падла догонял меня)

Just-a-your-King

Лучше локализировать полностью Web of Shadows. ибо там даже сабы, что есть сделаны абы как.

1
Retro_Gamer

Да, Web of Shadows капец как нужен хороший дубляж.

2
vertehwost

Более адекватная идея

Артем Lion

лучше бы эффекты с консолей 7 ген вернули

Legend_of_the_Hero

Мне кажется лучше бы они взялись за озвучивание Spider-Man: Web of shadows.

Blenderr100

Может лучше для ps3 и xbox 360

SoRaS3

Супер.