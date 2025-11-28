Энтузиасты начали сбор средств на профессиональную русскую озвучку для Spider-Man 3 на классических консолях

Команда Yulia Team, известная в кругах любителей ретро-гейминга своими модификациями, объявила о старте кампании по сбору средств на создание полноценного русского дубляжа для игры Spider-Man 3. Инициатива касается версий для платформ PlayStation 2 и PlayStation Portable, которые в момент своего выхода не получили официальной локализации. Авторы проекта отметили, что долгое время вопрос перевода оставался нерешенным из-за отсутствия в игре субтитров, а эксперименты с озвучкой при помощи искусственного интеллекта не дали желаемого качества и были признаны неудачными.
Для создания качественного продукта энтузиасты привлекли студию озвучки Dablin. Общая стоимость работ профессиональных актеров была оценена в 40 000 рублей. В эту сумму входит подбор голосов, которые будут максимально приближены к тембрам актеров из официального кинопрокатного дубляжа фильма Человек-Паук 3: Враг в отражении. Организаторы пообещали, что техническая часть по внедрению звука в игру ляжет на плечи Yulia Team, а все пользователи, поддержавшие проект финансово, будут указаны в титрах обновленной версии.
На данный момент инициатива встретила теплый отклик у сообщества. Согласно последним отчетам группы, всего за короткое время удалось собрать почти половину от требуемой суммы. Авторы уже опубликовали демонстрационный ролик, позволяющий оценить, как именно будет звучать Питер Паркер и другие персонажи на русском языке. Организаторы надеются, что успешное завершение этого сбора может открыть дорогу для локализации других классических проектов, которые в прошлом обошли стороной русскоязычный рынок.
Поехавшие наглухо
в игре были 2 момента интересных и уникальных ,это сюжетка скорпиона , которая прям ну прикольная , и маленький отрезок игры за гоблина в конце , а так игра устаревшая , да и плохо работающая на современном железе , не вижу смысла так заморачиваться
да и озвучка всратая как обычно ,половину слов не слышно
Ей бы полноценный ремастер... Эх... Так-то она действительно была интересной.
Ветка с Кингпином - тоже. Там Паук швырнул его в окно, а потом такой: "Что же я наделал!"
Тут речь о Ps2 версии.
Идея бред же полный.
Самая кайфовая часть из старых пауков, это ultimate был 🥰Все остальное как то мимо.
её мало кто прошёл в своё время во время первой миссии за венома из за вылета
Да у меня тоже такое было 😅Облом жесткий был.
Мелким когда был, бесил Октавиус, всё время падла догонял меня)
Лучше локализировать полностью Web of Shadows. ибо там даже сабы, что есть сделаны абы как.
Да, Web of Shadows капец как нужен хороший дубляж.
Более адекватная идея
лучше бы эффекты с консолей 7 ген вернули
Мне кажется лучше бы они взялись за озвучивание Spider-Man: Web of shadows.
Может лучше для ps3 и xbox 360
Супер.