Энтузиасты начали сбор средств на профессиональную русскую озвучку для Spider-Man 3 на классических консолях

Команда Yulia Team, известная в кругах любителей ретро-гейминга своими модификациями, объявила о старте кампании по сбору средств на создание полноценного русского дубляжа для игры Spider-Man 3. Инициатива касается версий для платформ PlayStation 2 и PlayStation Portable, которые в момент своего выхода не получили официальной локализации. Авторы проекта отметили, что долгое время вопрос перевода оставался нерешенным из-за отсутствия в игре субтитров, а эксперименты с озвучкой при помощи искусственного интеллекта не дали желаемого качества и были признаны неудачными.

Для создания качественного продукта энтузиасты привлекли студию озвучки Dablin. Общая стоимость работ профессиональных актеров была оценена в 40 000 рублей. В эту сумму входит подбор голосов, которые будут максимально приближены к тембрам актеров из официального кинопрокатного дубляжа фильма Человек-Паук 3: Враг в отражении. Организаторы пообещали, что техническая часть по внедрению звука в игру ляжет на плечи Yulia Team, а все пользователи, поддержавшие проект финансово, будут указаны в титрах обновленной версии.

На данный момент инициатива встретила теплый отклик у сообщества. Согласно последним отчетам группы, всего за короткое время удалось собрать почти половину от требуемой суммы. Авторы уже опубликовали демонстрационный ролик, позволяющий оценить, как именно будет звучать Питер Паркер и другие персонажи на русском языке. Организаторы надеются, что успешное завершение этого сбора может открыть дорогу для локализации других классических проектов, которые в прошлом обошли стороной русскоязычный рынок.