Финальная версия ПК-рекомпиляции Spider-Man 3 с Xbox 360 получила рендерер Vulkan и трассировку лучей

Состоялся выход версии 1.0 неофициальной рекомпиляции экшена Spider-Man 3 с консоли Xbox 360 для современных систем на базе Windows. Проект переносит оригинальный скомпилированный код игры в нативный исполняемый файл для архитектуры x64 при помощи набора инструментов ReXGlue. В отличие от официального порта 2007 года для PC, известного графическими упрощениями и многочисленными техническими проблемами, рекомпиляция сохраняет аутентичную систему освещения и цветовую палитру консольного оригинала.

Главным техническим изменением финального обновления стал полный отказ от прежнего графического плагина на базе Direct3D 12 и эмулятора Xenia. Вместо него разработчик внедрил специализированный рендерер Vulkan. Стандартная конфигурация запускает проект с внутренним разрешением 2560x1440 пикселей, сглаживанием FXAA и ограничением в 60 кадров в секунду. В сборку также интегрировали опциональные отражения на базе аппаратной трассировки лучей и исправили заметные швы на текстурах дорожной разметки, долгое время остававшиеся главной визуальной проблемой.

В файле конфигурации spiderman3.toml появилась экспериментальная опция sm3_no_world_bounds, которая отключает невидимые барьеры игрового мира. С ее помощью можно свободно исследовать закрытые локации открытого моря, включая Остров Свободы, остров Эллис и Губернаторский остров. Поскольку в сюжетной кампании эти территории не были рассчитаны на свободное перемещение, их посещение может приводить к ошибкам подгрузки окружения и зависаниям заданий.

В создании версии 1.0 автору помогали участники команды Second Coat, занятые сейчас собственным проектом по переносу The Getaway с приставки PlayStation 2. Представители этой команды рассматривают возможность продолжения работы над улучшением Spider-Man 3, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Для запуска фанатской версии пользователям требуются легально приобретенные файлы оригинальной игры с Xbox 360, включая распакованный файл default.xex. При этом авторы предупреждают, что несмотря на успешное тестирование пролога и первых пяти миссий, полная сюжетная кампания до сих пор не проверялась на широком спектре пользовательских конфигураций железа.