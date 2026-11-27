В сети впервые за 13 лет появился полностью рабочий ранний прототип экшена Spider-Man 3 для консоли Xbox 360, собранный в 2006 году за год до релиза игры, а также утекший исходный код версии для PlayStation 3 того же периода. Детальный разбор обеих находок опубликовал исследователь вырезанного контента spidey santa, при участии которого редкую сборку удалось выкупить у случайного продавца и выложить в открытый доступ.

История прототипа для Xbox 360 началась на обычной гаражной распродаже в США, где местный житель приобрел ничем не примечательный диск с надписью SM3 BASIC ARENA за несколько долларов. Обнаружив дома раннюю версию Spider-Man 3, он выставил лот на eBay за 750 долларов и пояснил, что прежний владелец носителя, предположительно, работал в студии Treyarch. Ссылку на аукцион передал пользователь Роберт Арзару, после чего spidey santa и Сергей Жариков обратились к фанатам за поддержкой. Энтузиаст под ником Лайла организовал сбор средств, за 2 недели сообщество собрало всю сумму, а еще спустя неделю дамп попал на портал Hidden Palace.

Сразу запустить основную карту открытого мира под названием Megacity не удалось из-за критических ошибок, но моддеры 4RANGEL и Gonzo восстановили ее работоспособность. В свою очередь, архив с исходным кодом для PlayStation 3 объемом 5.57 МБ и размером около 175 000 строк оказался опубликован на Archive.org пользователем ld123x и, по всей видимости, происходит из утечки Sony DevNet 2008 года. Изучение файла broken.ii выявило удивительный факт: среди играбельных конфигураций числились Питер Паркер, Человек-паук, Зеленый Гоблин и Стервятник при полном отсутствии Черного костюма и Венома. К моменту создания этой сборки компания Sony, судя по всему, еще не уведомила разработчиков о смене сценария фильма Сэма Рэйми и добавлении симбиота.

Главным геймплейным открытием ранней сборки для Xbox 360 стала совершенно иная боевая система с уклонениями, контратаками, переключением целей правым стиком и сражениями на стенах, которую позднее переделали перед релизом. Бои строились вокруг непрерывных серий комбо и разрушаемых объектов вроде книжных полок или банковских шкафов, а счетчик ударов позволял проводить контекстные добивания в зависимости от количества и позиций врагов. Бывший креативный директор Spider-Man 2 Томо Мориваки подтвердил, что прототип, вероятнее всего, сохранил именно его первоначальную боевую систему до прихода следующего дизайнера:

Это была простая система, ориентированная на плавность движений и ставящая во главу сражения с несколькими противниками одновременно. В ее основе лежали выбор цели (вперед, назад, влево или вправо) и функция автоматического наведения на цель.

- Томо Мориваки, бывший креативный директор Spider-Man 2

Помимо переработанной боевки, находки подтвердили существование вырезанного стелса от геймдизайнера Джейми Фристорма, следы которого сохранились в исходном коде и строках локализации финальной ПК-версии. Согласно текстам обучения, Человек-паук мог подниматься к потолку на паутинном йо-йо, отключать паутиной камеры и выключатели, избегать 3 видов лазеров и бесшумно устранять охрану сверху. В прототипе также работала дистанционная фотосъемка с установкой камеры на стены, вождение полицейских машин через отладочное меню, а в меню паузы присутствовал внутриигровой магазин Store для покупки улучшений, арен и персонажей, что перекликается с поздней продажей Нового Гоблина в виде платного дополнения.

Ряд задумок ранней Spider-Man 3 заметно опередил свое время и предвосхитил механики из будущей Marvels Spider-Man от Insomniac Games. В сборке 2006 года уже закладывалась система быстрого перемещения на метро с вырезанной 10-й станцией на острове Рузвельта, мини-игра по взлому замков с проталкиванием грузиков стиками и усложненное разминирование бомб с удержанием равновесия. Вместе с тем в прототипе сохранилась гигантская вырезанная канализация с 2 замкнутыми контурами под всем Манхэттеном, урезанная из-за нехватки времени до дедлайна, а также невошедшие локации вроде 2-этажной библиотеки, цеха Ditko Chroming в Челси и альтернативных версий битв с Ящером, Крейвеном и Калипсо.

Внутри самого исходного кода нашлись и технические отсылки к более ранним проектам Treyarch, включая класс player_web_shooters со времен Spider-Man The Movie 2002 года, когда в киноадаптации еще планировались механические веб-шутеры. Там же уцелели упоминания вырезанного уровня сложности Super Hero и шутливые отладочные переменные программистов вроде do_you_really_know. В будущих материалах spidey santa планирует детально разобрать оставшиеся в восстановленном билде сюжетные линии Кингпина, Скорпиона и Безумного подрывника.