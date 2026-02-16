В сети обнаружили ранний исходный код Spider-Man 3 для PlayStation 3

В базе данных ресурса Internet Archive была обнаружена значимая находка для поклонников игр о супергероях. Пользователь под ником ld123x загрузил архив, содержащий ранний исходный код экшена Spider-Man 3 в версии для консоли PlayStation 3. Согласно метаданным, материалы датируются примерно весной 2006 года, что соответствует периоду разработки за год до официального релиза. Предполагается, что данные файлы являются частью старой утечки из сети SCE DevNet, произошедшей еще в 2008 году, однако широкое внимание сообщества они привлекли только сейчас.

Энтузиасты, занимающиеся исследованием файлов игры, уже провели первичный анализ и подтвердили подлинность находки. Структура папок, пути к файлам и названия внутренних функций совпадают с техническими данными релизной версии проекта от студии Treyarch. Доступ к исходному коду позволяет моддерам детально изучить логику работы движка, включая системы комбо, полетов, управления камерой и аудио. Это событие может значительно упростить процесс создания модификаций, так как ранее авторам приходилось полагаться исключительно на реверс-инжиниринг зашифрованных файлов.

Одной из главных практических польз от утечки называют возможность восстановления работоспособности редких прототипов. В частности, сообщество надеется починить известный мартовский билд игры для Xbox 360, который ранее невозможно было запустить из-за отсутствия критически важного файла amalga.toc, содержащего адреса игровых архивов. В найденном исходном коде обнаружен алгоритм генерации этого файла. Кроме того, полученные данные могут помочь активировать вырезанный контент, такой как миссии с Черной Кошкой или механика сохранения фотографий, которые ранее вызывали сбои в работе менеджера ресурсов. Несмотря на наличие кода, полная сборка играбельной версии образца 2006 года остается сложной задачей из-за отсутствия необходимых графических библиотек и ассетов.