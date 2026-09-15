PC-порт Spider-Man: Edge of Time снова исчез с GitHub - аккаунт разработчика заблокировали второй раз за несколько дней

История неофициального PC-порта Spider-Man: Edge of Time получила новое продолжение: основной аккаунт разработчика GenryTheFox вновь оказался недоступен на GitHub. Вместе с профилем исчезли репозиторий Spider-Man: Edge of Time PC Edition, GitHub Releases и другие публичные материалы проекта.

Это уже второй подобный случай за последние несколько дней. Первая блокировка произошла вскоре после публикации PC Edition. Тогда поддержка GitHub объяснила ограничение подозрением на компрометацию аккаунта. Сам разработчик утверждал, что взлома не было, а проблема могла возникнуть после входа в учётную запись с телефона. Впоследствии профиль восстановили, причём GenryTheFox отдельно призвал не обвинять Marvel или Activision: никаких подтверждений DMCA-жалобы со стороны правообладателей тогда не было.

Причина нового ограничения пока также неизвестна. По словам разработчика, GitHub не сообщил, какой именно файл, релиз или часть репозитория могло вызвать блокировку. GenryTheFox готов удалить или исправить проблемный материал, если площадка укажет на конкретное нарушение.

При этом сам PC-порт не исчез. После первого инцидента разработчик уже изменил систему распространения: в версии v1.0.0 Beta 3.1 основные компоненты установщика были перенесены с GitHub Releases на GitLab. Также появился полноценный offline-режим, позволяющий хранить payload рядом с EXE или выбирать его вручную.

Поэтому повторная блокировка GitHub не останавливает работу Spider-Man: Edge of Time PC Edition. Исходный код, сборки и локальные копии сохранены, а разработка продолжается. Среди текущих технических задач остаются борьба с микрофризами и проблемами frame pacing, отдельными зависаниями, белыми текстурами на некоторых видеокартах и дальнейшая работа над графической частью ReXGlue/Xenia.

GenryTheFox допускает, что причиной ограничения могла стать внешняя жалоба, связанная с интеллектуальной собственностью Spider-Man, однако доказательств участия Marvel, Activision или других правообладателей по-прежнему нет. Пока повторная блокировка затрагивает прежде всего присутствие проекта на GitHub, а не саму PC Edition.

После произошедшего разработчик также намерен отказаться от зависимости от одной площадки. GitLab, локальные копии и офлайн-установщик останутся частью инфраструктуры проекта даже в случае очередного восстановления аккаунта.