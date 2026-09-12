Состоялся релиз неофициальной версии Spider-Man: Edge of Time для ПК

Состоялся публичный релиз неофициального нативного порта супергеройского экшена Spider-Man: Edge of Time для персональных компьютеров. Проект канадской студии Beenox и издательства Activision, изначально вышедший в 2011 году на консолях Xbox 360, PlayStation 3 и Nintendo Wii, за 15 лет так и не получил официального релиза для Windows. Энтузиаст под псевдонимом GenryTheFox исправил эту ситуацию, выпустив сборку под названием Spider-Man: Edge of Time - PC Edition, которая переносит приключения Питера Паркера и Мигеля О'Хары на современные компьютеры.

В основу модификации легла статическая рекомпиляция консольного кода при помощи инструментария ReXGlue, а также многолетние наработки сообщества эмулятора Xenia и проекта XenosRecomp. В отличие от классического запуска через эмуляторы, данное издание работает нативно под управлением графического API DirectX 12. Разработчик добавил отдельный лаунчер с расширенными графическими настройками, возможностью выбора монитора, видеокарты, параметров вертикальной синхронизации и снятием лимита кадровой частоты вплоть до 120 FPS.

Порт получил полноценное компьютерное управление с поддержкой перемещения на клавиши WASD, регулировкой чувствительности обзора и возможностью переназначения любых действий на клавиатуре и мыши. Автор полностью переработал систему интерактивных сцен QTE, добавив динамические подсказки, которые на лету меняются при переключении между геймпадом Xbox и клавиатурным управлением. Дополнительно в билд интегрирована автономная система из 47 локальных достижений на 1000 очков, отслеживающая прогресс игрока внутри собственной базы данных без необходимости синхронизации со сторонними сервисами вроде Steam или Xbox Live.

Релиз распространяется в строгом соответствии с юридическими нормами и не включает в себя защищенные авторским правом файлы оригинальной игры. Для установки фанатам потребуется предоставить собственный легальный образ версии для Xbox 360 в формате ISO, распакованный каталог с файлами Default.xex или контейнер GOD. Фирменный инсталлятор проекта самостоятельно извлекает ресурсы, сверяет контрольные суммы, применяет бинарные патчи и собирает готовую директорию с игрой, которая после завершения процесса больше не требует наличия исходных дисков или образов.

Сборка версии V1 Beta включает оригинальные звуковые дорожки и тексты на 5 языках, а также встроенную русскую локализацию. Создатель порта провел объемную работу по интеграции кириллических шрифтов TEMPUS и SANSA, подогнав пропорции и отступы под визуальный стиль оригинального интерфейса 2011 года. Параллельно с этим велась реставрация графической составляющей, включая восстановление прозрачности стекол, неонового освещения локаций будущего, специфических эффектов сканирования и цветных шлейфов от ударов персонажей.

Несмотря на то, что сюжетную кампанию уже можно пройти от пролога до финальных титров, техническое состояние беты вызывает вопросы у части сообщества. В текущей версии зафиксированы микрофризы при переходах между сценами, внезапные падения производительности даже на топовом железе и критические сбои рендеринга с белыми текстурами на встроенной графике Intel. Кроме того, проект содержит экспериментальный графический надстроечный пакет DLSS 5 на базе утилит ReShade, Feeder и технологий NVIDIA, работа которого пока нестабильна. Дополнительным поводом для споров среди игроков стал тот факт, что автор открыто заявил о широком привлечении нейросетей OpenAI Codex и Astra при написании программного кода и решении проблем компиляции.

В дорожной карте версии V2 заявлены глубокая переработка таймингов кадров, устранение заиканий звука на слабых процессорах, внедрение экспериментального рендера на базе Vulkan и добавление фоторежима со свободной камерой. Команда проекта также подчеркнула, что параллельно продолжает разработку других консольных переносов, включая ПК-версию аркады Sonic Free Riders с полным удалением зависимости от контроллера Kinect.