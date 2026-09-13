Страницу неофициального ПК-порта Spider-Man: Edge of Time заблокировали на GitHub спустя сутки после релиза

Неофициальный компьютерный порт супергеройского экшена Spider-Man: Edge of Time пропал из открытого доступа всего через сутки после публикации. Страница проекта на платформе GitHub, а также личный профиль разработчика под псевдонимом GenryTheFox перестали открываться для гостей и начали возвращать ошибку 404. Релиз фанатского переноса игры 2011 года с консолей Xbox 360 и PlayStation 3 на графический интерфейс DirectX 12 вызвал огромный ажиотаж среди геймеров, но продержался на площадке крайне недолго.

Автор проекта оперативно прокомментировал ситуацию в своем блоге, заявив о непричастности к удалению файлов. Как пояснил разработчик, проект жив, а исходный код и готовые бинарные сборки сохранились на его накопителях в полном объеме. В качестве подтверждения автор продемонстрировал скриншот переписки со службой поддержки сервиса. Согласно опубликованной информации, система безопасности платформы принудительно сбросила пароль и скрыла учетную запись из-за подозрительного входа через сервер в Амстердаме, хотя сам энтузиаст не исключает и юридического удара в виде претензии от правообладателей за использование интеллектуальной собственности Marvel и Activision.

Создатель модификации не намерен отказываться от поддержки сборки и планирует развивать проект независимо от решения администрации платформы. По заявлению разработчика, если служба поддержки GitHub откажется восстановить публичный профиль и репозиторий, дистрибутив и файлы Spider-Man: Edge of Time - PC Edition будут выложены на альтернативных ресурсах. Вместе с этим автор продолжает работу над другими переносами консольных игр, среди которых значится адаптация аркады Sonic Free Riders без привязки к сенсору Kinect.

Порт Spider-Man: Edge of Time - PC Edition остается доступен на PlayGround.ru и вы можете скачать его бесплатно по ссылке выше.