Моддер перенес усложненный режим Extreme для оригинальной Spider-Man 2000 года на ПК

Энтузиаст под ником Anganoff выпустил модификацию под названием Spider-Man PC Extreme, которая переносит экстремальный уровень сложности из версии для консоли PlayStation 1 на персональные компьютеры. Данный релиз позволяет владельцам ПК-версии классического экшена 2000 года выпуска опробовать значительно усложненный игровой процесс.

Оригинальная игра Spider-Man, разработанная студией Neversoft и выпущенная издательством Activision в 2000 году, изначально вышла на PlayStation 1, а затем была портирована на другие платформы, включая Nintendo 64, Dreamcast и ПК в 2001 году. Модификация Extreme изначально создавалась для консоли PlayStation 1 и существенно увеличивала количество противников на уровнях, делая прохождение крайне хаотичным и сложным. Теперь этот опыт стал доступен на ПК с целым рядом улучшений и исправлений технических ограничений старой аппаратной платформы.

В процессе переноса автор использовал набор утилит Spidey-tools от разработчика krystalgamer. Эти инструменты позволили значительно упростить добавление нового контента по сравнению со старыми методами редактирования контейнеров формата PKR. Благодаря функции загрузки файлов напрямую из папки отпала необходимость постоянно пересобирать архивы игры для тестирования изменений, что ускорило процесс адаптации скриптов с PlayStation 1 на ПК. Кроме того, в сборку встроен ограничитель частоты кадров, необходимый для стабильной работы ПК-порта на современных операционных системах.

Главным вызовом для разработчика стала интеграция нового вступительного видеоролика формата FMV. ПК-версия игры использует видеоформат Bink от компании Epic Games, однако современные версии утилит для кодирования вызывали проблемы с воспроизведением звука из-за обновленных аудиокодеков. Чтобы решить эту проблему, автору пришлось использовать архивную версию программы RAD Video Tools 2001 года выпуска и предварительно перекодировать ролики с помощью конвертера XMedia Recode. В результате модификация получила полноценно работающее вступительное видео с логотипами разработчиков и измененным экраном названия.

Помимо этого, в проект были внесены другие косметические изменения. Экран названия и правовой информации был переведен на формат BMP, что упростило его замену по сравнению с форматом RLE на консоли PlayStation 1, хотя палитра цветов при этом претерпела некоторые искажения из-за особенностей старого движка. На заглавном экране и в главном меню теперь играет обновленный ремикс оригинального саундтрека от музыканта MattbroFTW. Также в игру были добавлены некоторые пасхалки со звуковыми эффектами, которые игрокам предлагается найти самостоятельно.

Несмотря на то, что ПК версия обладает гораздо большим запасом оперативной памяти, автор модификации столкнулся с ограничениями самого игрового движка. При попытке разместить на отдельном уровне слишком много противников игра начинает работать нестабильно, что приводит к исчезновению текстур, моделей персонажей, паутины и даже элементов меню паузы. Из-за этого разработчик отказался от чрезмерного наполнения локаций врагами и перенес некоторые уровни без серьезных изменений, чтобы сохранить стабильность игрового процесса.

Модификация Spider-Man PC Extreme официально вышла и уже доступна для загрузки. Разработчик отметил, что в дальнейшем может выпустить исправления, если игроки обнаружат критические ошибки или если в сообществе моддеров появятся новые инструменты для работы с кодом игры. При этом перенос экстремального режима на версии для Dreamcast или Nintendo 64 на данный момент не планируется из-за высокой сложности работы с этими платформами.