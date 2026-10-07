Энтузиаст вернул в ПК-версию Spider-Man: Web of Shadows вырезанный контент и сложность с Xbox 360

Для приключенческого экшена Spider-Man: Web of Shadows состоялся релиз модификации WoSX Offline, направленной на восстановление вырезанного контента и исправление технических недочетов оригинального порта на ПК. Создатель проекта под ником lpt7 поставил перед собой задачу вернуть материалы, которые изначально задумывались студиями Shaba Games и Treyarch, но не попали в финальную сборку из-за программных ошибок и сокращений перед выходом игры в 2008 году.

Ключевым изменением стало возвращение многочисленных реплик персонажей, которые ранее не воспроизводились во время прохождения. Модификация разблокирует неиспользованные фразы союзников и рядовых противников при исследовании открытого мира, выполнении сюжетных миссий и прохождении сцен с QTE. Кроме того, во 2 акте были восстановлены недостающие звуковые дорожки Венома, а также исправлена логика появления врагов из коконов в задании Venom's Minions.

Помимо звука, проект исправляет визуальные сбои в системе глобального освещения виртуального города. Автор модификации скорректировал затенение на улицах мегаполиса и устранил многолетние графические проблемы, затрагивавшие ряд ключевых локаций, в число которых входит штаб организации S.H.I.E.L.D..

Заметной переработке подвергся и общий баланс сражений, частично приведенный к уровню версии для консоли Xbox 360. В оригинальном порте для ПК количество противников на локациях и их боевые параметры были урезаны по сравнению с консольным изданием. Мод возвращает повышенную плотность вражеских отрядов, а сам создатель обновления так прокомментировал разницу между версиями:

На Xbox просто было больше врагов, а параметры были слегка завышены. Есть идеи попытаться сделать игру еще сложнее в будущих версиях.

- lpt7, создатель модификации

Установка модификации требует ручной замены файлов с расширением pcpack в каталоге игры, а также перезаписи системного файла amalga.toc рядом с основным исполняемым файлом. Автор подтвердил совместимость изменений с версиями экшена 1.0 и 1.1, хотя полное тестирование проводилось именно на базе обновления 1.1.

Релиз обновления состоялся на фоне заметного подъема интереса в сообществе моддеров игры. В октябре 2026 года фанаты проекта продолжают обновлять инструментарий для работы с трехмерными моделями через Blender, разбирать скрытые аудиофайлы и экспериментировать с внедрением пользовательских карт на движке супергеройского экшена.