Состоялся релиз нативного ПК-порта Spider-Man: Web of Shadows на базе версии для Xbox 360

Энтузиаст под псевдонимом toowasmir выпустил проект WebOfShadowsRecomp - неофициальный нативный порт супергеройского экшена Spider-Man: Web of Shadows для современных ПК под управлением Windows 10 и Windows 11. Разработка основана на версии для консоли Xbox 360, вышедшей в 2008 году. Главной особенностью релиза стал отказ от традиционной эмуляции: оригинальный исполняемый файл PowerPC перевели в нативный код C++ с помощью статической рекомпиляции и скомпилировали под 64-битную архитектуру x86-64. Такой подход полностью устраняет задержки динамической трансляции инструкций и снижает требования к процессору.

В процессе создания сборки разработчик перекомпилировал 18622 функции исходного кода с задействованием наборов инструкций AVX2 и FMA3. Физика VMX128, векторные вычисления и обработка анимаций выполняются напрямую на аппаратном уровне процессора. Кроме того, автору удалось ликвидировать свыше 66421 вызова сброса конвейера команд, что позволило избавиться от микрофризов и снизить задержки потоков при обработке игровых данных.

Графический конвейер проекта переписан под современный API Direct3D 12. В рендерер интегрированы алгоритмы масштабирования AMD FidelityFX с технологией FSR и фильтрами резкости RCAS и CAS. Для стабилизации отображения добавлен встроенный инструмент 2x Frame Pacer, устраняющий неравномерность подачи кадров на частотах 60 и 120 Гц по нажатию клавиши F4. Быстродействие в открытом мире обеспечивает умный кэш видеопамяти Smart VRAM Cache с профилями под 4 ГБ, 6 ГБ и 8+ ГБ видеопамяти, а также система аппаратного отсечения невидимой геометрии за высотными зданиями Манхэттена.

Создатель порта отдельно затронул тему работы генерации кадров на старом движке:

Поскольку Spider-Man: Web of Shadows изначально разрабатывалась для Xbox 360 в 2008 году, движок игры не выдает современные трехмерные векторы движения или буферы глубины камеры, необходимые для проприетарных библиотек ИИ-интерполяции. - toowasmir, создатель WebOfShadowsRecomp

Для включения промежуточных кадров автор рекомендует пользоваться сторонними инструментами на базе оптического потока вроде Lossless Scaling с алгоритмом LSFG 2.3+ или встроенной функцией видеокарт AMD Fluid Motion Frames 2. Сам проект запускается через автономный лаунчер WoS_Launcher.exe, интерфейс которого адаптирован под мониторы высокого разрешения и поддерживает темы в стиле красного костюма и черного костюма симбиота. Программа позволяет выбирать готовые профили настроек графики, извлекать игровые файлы из образов дисков, создавать резервные копии сохранений и настраивать одновременное управление с клавиатуры, мыши и геймпадов.

Текущая версия WebOfShadowsRecomp обеспечивает полную проходимость сюжетной кампании с корректным воспроизведением видеороликов Bink, сражениями, акробатикой на паутине и сохранением прогресса. Для запуска проекта необходим процессор с поддержкой инструкций AVX2 уровня Intel Haswell 2013 года или AMD Ryzen, видеокарта с поддержкой Direct3D 12 и не менее 4 ГБ видеопамяти уровня NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570, а также 8 ГБ оперативной памяти. Из юридических соображений оригинальные ассеты игры не включены в архив релиза, поэтому пользователям потребуется предоставить собственную копию игры для Xbox 360.