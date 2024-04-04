Человек-паук на ПК больше не нужен. В Steam вышла игра про лису-паука

Вчера в цифровом магазине Steam состоялся релиз любопытной однопользовательской игры под названием Spider Fox. Сюжет повествует о безумном учёном, решившем провести серию экспериментов над животными со всего мира. Его последней «работой» стало скрещивание паука и лисы. Получившееся существо обладает необычными способностями — любовь лисы наделила паутину целебными свойствами.

Теперь главному герою, лисе-пауку, предстоит пройти через множество испытаний. Его миссия — спасти всех животных, попавших в лапы маньяка-экспериментатора, и остановить злодея раз и навсегда.

Ниже вас ждёт короткий трейлер, дающий представление об особенностях игрового процесса и визуальном стиле проекта. Также стоит отметить, что на данный момент на игру действует скидка в размере 15%. Благодаря этому приобрести её можно всего за 272 рубля.