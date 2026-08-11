В Epic Games Store началась раздача необычного платформера про лису-паука - Spider Fox

В Epic Games Store началась бесплатная раздача приключенческого экшен-платформера Spider Fox. Игру можно навсегда добавить в свою библиотеку до 13 августа. Игра доступна в России и, согласно Steam, в ней есть русские субтитры. Обычно она стоит 240 рублей.

Spider Fox - это однопользовательская игра о безумном ученом, который объединил ДНК различных животных со всего мира. Главный герой - уникальный гибрид лисы и паука, который должен спасти мутировавших зверей и остановить злодея.

Главная особенность игры заключается в том, что паутина главного героя обладает целебными свойствами - она не вредит, а лечит других животных. Прогресс в игре измеряется количеством спасенных существ, а не побежденных врагов. На каждой карте игроков ждут поверхности для лазания, точки для использования паутины, сундуки с сокровищами и скрытые монеты. Собранные предметы позволяют прокачивать навыки лазания и использования паутины, открывая доступ к новым областям. Всего в игре доступно 34 достижения. Проект получил высокие оценки игроков - в Steam у него 96% положительных отзывов.