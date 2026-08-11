В Epic Games Store началась раздача необычного платформера про лису-паука - Spider Fox

В Epic Games Store началась бесплатная раздача приключенческого экшен-платформера Spider Fox. Игру можно навсегда добавить в свою библиотеку до 13 августа. Игра доступна в России и, согласно Steam, в ней есть русские субтитры. Обычно она стоит 240 рублей.
Spider Fox - это однопользовательская игра о безумном ученом, который объединил ДНК различных животных со всего мира. Главный герой - уникальный гибрид лисы и паука, который должен спасти мутировавших зверей и остановить злодея.
Главная особенность игры заключается в том, что паутина главного героя обладает целебными свойствами - она не вредит, а лечит других животных. Прогресс в игре измеряется количеством спасенных существ, а не побежденных врагов. На каждой карте игроков ждут поверхности для лазания, точки для использования паутины, сундуки с сокровищами и скрытые монеты. Собранные предметы позволяют прокачивать навыки лазания и использования паутины, открывая доступ к новым областям. Всего в игре доступно 34 достижения. Проект получил высокие оценки игроков - в Steam у него 96% положительных отзывов.
// Александр Королёв
магазин раздачи шлака не подводит)) помню, как здесь несколько лет назад комментаторы кричали, что ЕГС это хорошо))) интересно как они там? так же принципиально пользуются эпиком или тихо вернулись в стим?)))
Забрал. Прикольная крипота. Надо будет поиграть.