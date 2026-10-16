Каждый вдох стоит денег - в Steam вышла демоверсия необычного рогалика Spin To Breathe

В Steam стала доступна бесплатная демоверсия Spin To Breathe, объединяющей элементы рогалика, азартных игр и выживания в космосе. Главная особенность проекта заключается в том, что буквально каждый вдох здесь стоит денег, а самым ценным ресурсом становится кислород.

По сюжету космические пираты нападают на казино, оставляя главного героя в крайне затруднительном положении. Пока вокруг царит хаос, запасы воздуха стремительно заканчиваются, а единственным шансом продержаться до прибытия спасателей становится игровой автомат.

Игрокам предстоит собирать слот-машину по частям, изменять конфигурацию барабанов и устанавливать улучшения, пытаясь повысить вероятность выигрыша. При этом придется постоянно выбирать между риском и осторожностью: погоня за крупным кушем может обернуться нехваткой кислорода.

В демоверсии доступны шесть заданий, 25 тринкетов, четыре квоты и различные улучшения для игрового автомата. Также предусмотрена поддержка десяти языков.

Демоверсия Spin To Breathe уже доступна в Steam и примет участие в фестивале Steam Next Fest, который пройдет с 19 по 26 октября. Полноценный релиз игры запланирован на четвертый квартал 2026 года.