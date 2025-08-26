Ган-фу против Бэтмена: разработчики экшена SPINE необычным способом поздравили Batman: Arkham Asylum с 16-летием

На днях исполнилось ровно 16 лет со дня выхода культового экшена Batman: Arkham Asylum — игры, которая навсегда изменила жанр и подарила миру революционную боевую систему Freeflow. Разработчики грядущего киберпанк-экшена SPINE из студии Nekki не остались в стороне и поздравили легендарную игру весьма смелым и интригующим заявлением.

В своих социальных сетях команда опубликовала пост, в котором провела прямую параллель между боевкой Arkham и своей собственной разработкой.

Freeflow никогда не умирал — он просто ждал подходящих рук. SPINE здесь, чтобы подхватить эстафету и вернуть огонь.

— написали разработчики, назвав свою боевую систему «ган-фу со свободной боевкой».

Таким образом, студия не только поздравила классику, но и показала наглядное сравнение двух игр. SPINE будет явно пытаться повторить непревзойденную динамику Бэтмена и постарается сделать её более разнообразной.

Напомним, что ранее разработчики уже подробно рассказывали, как будет работать их боевая система, объединяющая рукопашный бой и огнестрельное оружие в единое целое.

На данный момент у SPINE еще нет точной даты релиза. Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.