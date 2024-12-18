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SPINE - This is Gun Fu 2025 г.
Экшен, От третьего лица, Киберпанк
7.9 70 оценок

Хлюп: разработчики киберпанк-экшена Spine - This is Gun Fu высмеяли сцену из трейлера Intergalactic: The Heretic Prophet

2BLaraSex
Новости

Разработчики киберпанк-экшена Spine - This is Gun Fu выложили в социальных сетях скриншот, на котором главная героиня игры Редлайн пьет газировку через трубочку, подписав свой пост одним словом: "Хлюп". Точно такая же сцена была в трейлере Intergalactic: The Heretic Prophet от Naugty Dog, в которой главная героиня игры Джордан громко пила газировку. Сцена из трейлера мгновенно разлетелась по интернету, породив десятки фотожаб.

Игроки в комментах шутку оценили, написав, что дизайн героини Spine - This is Gun Fu намного лучше Джордан из Intergalactic, чью внешность многие критиковали, обвинив разработчиков в продвижении повесточки. Без негатива тоже не обошлось - некоторые фанаты Naugty Dog стали обвинять разработчиков в расизме и называть Spine "дерьмовой игрой, которую купят всего 100 человек".

Релиз Spine - This is Gun Fu намечен на 2025 год.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
askazanov

С деградирующими мозгами уже ни чего не поделаешь...

4
TheNikolay00

Ахаха, это гениально😂

3
Кей Овальд

Конечно, это просто рекламный хайп, но надо сказать, что они попали в точку. У них героиня за которую хочется поиграть, а у Дракманна очередной мутант.

1
GraF68ru

Походу разрабы spine, до этого клепавшие только мобильные тыкалки, с какого-то перепугу решили, что продадутся лучше. Будет любопытно глянуть на итоги обеих игр.

0
OPen man

а чтоб критиковать дуракмена ты должен сделать игру которая продастся больше его игры?

1
2BLaraSex
продадутся лучше


Нет конечно. Но у них и бюджет раз в 10 меньше, если не в 100, так что выйти на окупаемость легче. И оценка игроков наверняка будет выше, так как игру пока воспринимают позитивно. А Intergalactic уже тонет в негативе.

0
VenomTRat

Как выйдут обе игры, посмотрим, какой интерес будет к одной, а какой ко второй. Что то мне подсказывает , что про эту не вспомнят через неделю после релиза

-1
Кроллег

Данный комментарий можно отнести к любой игре в данной новости

5
Лобо

Думаю так с азиатской будет больше симпатии а с лысой будет опять как с ласт срачи шедевр это или 💩

2