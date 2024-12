Хлюп: разработчики киберпанк-экшена Spine - This is Gun Fu высмеяли сцену из трейлера Intergalactic: The Heretic Prophet

Разработчики киберпанк-экшена Spine - This is Gun Fu выложили в социальных сетях скриншот, на котором главная героиня игры Редлайн пьет газировку через трубочку, подписав свой пост одним словом: "Хлюп". Точно такая же сцена была в трейлере Intergalactic: The Heretic Prophet от Naugty Dog, в которой главная героиня игры Джордан громко пила газировку. Сцена из трейлера мгновенно разлетелась по интернету, породив десятки фотожаб.

Игроки в комментах шутку оценили, написав, что дизайн героини Spine - This is Gun Fu намного лучше Джордан из Intergalactic, чью внешность многие критиковали, обвинив разработчиков в продвижении повесточки. Без негатива тоже не обошлось - некоторые фанаты Naugty Dog стали обвинять разработчиков в расизме и называть Spine "дерьмовой игрой, которую купят всего 100 человек".

Релиз Spine - This is Gun Fu намечен на 2025 год.