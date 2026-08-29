Кадр из SPINE стал популярным мемом: разработчики пояснили, что это отсылка к "Джону Уику", а не то, что вы подумали

Студия Nekki, известная по разработке динамичного экшена SPINE - This is Gun Fu, оказалась в центре неожиданного вирусного феномена. Один из кадров геймплейного трейлера, показанного на Gamescom 2026, превратился в интернет-мем, набрав более 100 миллионов просмотров.

Разработчики опубликовали пост в соцсети X, в котором поблагодарили сообщество за распространение ролика. Поводом для ажиотажа стала короткая сцена, где главная героиня Редлайн стоит на коленях, а дула пистолетов противников упираются прямо в ее лицо.

Мем с лицом Редлайн преодолел отметку в 100+ миллионов просмотров и вышел далеко за пределы нашего аккаунта. Честно говоря, спасибо за то, что делитесь и помогаете миру узнать об игре, которую мы создаем.

Однако студия поспешила развеять возможные кривотолки, четко обозначив художественный замысел этого эпизода:

Но давайте проясним: этот кадр - на 100% отсылка к постеру "Джона Уика", иконе Gun Fu, которую мы уважаем. Такое же уважение - к каждой героине, вдохновившей нас на создание Редлайн. Все остальное - интерпретация.

По словам студии, сцена является прямой данью уважения культовому постеру фильма "Джон Уик 2", где Киану Ривз также оказывается в кольце направленных на него стволов. Все остальное, что зрители увидели в этом кадре, - исключительно их личная трактовка.