Киберпанк-экшен SPINE добавили в список желаемого более 600 тысяч раз

Официальный аккаунт кбирепанк-экшена SPINE - This is Gun Fu сообщил, что проект преодолел отметку в 600 тысяч добавлений в список желаемого. В официальном анонсе разработчики опубликовали небольшое видео и сообщение:

600000 вишлистов! Похоже, у всех нас есть планы на следующее лето, да? Спасибо за любовь и поддержку!

SPINE - однопользовательский экшен от студии Nekki в киберпанк-сеттинге. События игры разворачиваются в мрачном мегаполисе будущего. Главная героиня - уличная художница Редлайн - вступает в борьбу с могущественной корпорацией и авторитарным искусственным интеллектом, чтобы спасти своего похищенного брата. Основной акцент игры - сочетание стрельбы и ближнего боя. Релиз запланирован на лето 2027 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра уже доступна для добавления в вишлист на официальном сайте игры, а также в соответствующих магазинах.