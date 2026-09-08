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SPINE Весна 2027
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Киберпанк
7.6 139 оценок

Никакой эротики, только реальный труд художников! Авторы экшена SPINE показали, как создавалась сцена в душе из трейлера

Gutsz Gutsz

Презентация ожидаемого ган-фу экшена SPINE на Gamescom наделала немало шума. Разработчики наконец-то назвали примерные сроки релиза игры, а еще случайно запустили в сети довольно откровенный мем. Но еще тот трейлер запомнился сценой из душа с главной героиней Редлайн, на которую на самом деле ушло немало трудов художников.

Кадр из SPINE стал популярным мемом: разработчики пояснили, что это отсылка к "Джону Уику", а не то, что вы подумали

В официальных социальных сетях разработчики решили подробнее раскрыть техническую изнанку этой сцены. Вместо зацикленной версии момента авторы опубликовали ролик с поэтапным процессом производства, наглядно показав путь от черновых набросков до готового синематика.

Над созданием кинематографических кадров для трейлера трудилась студия компьютерной графики ZHEESHEE Studio под руководством арт-директора Евгения Селезнева и режиссера Артема Щербакова. В опубликованном разборе авторы продемонстрировали ключевые стадии пайплайна. Сперва студия прошлась по 2D-раскадровке сцены и последующий черновой 3D-блокинг окружения без текстур. Далее процесс включал построение модели главной героини с проработкой характерного кибернетического импланта вдоль позвоночника. Сложная физическая настройка прядей и намокания прически персонажа - были следующим этапов. Ну а в конце команде занималсь уже настройкой кинематографического света, визуализацией капель воды, пара в душевой кабине и сведением слоев.

Игроки в комментариях высоко оценили детальность проработки графики, хотя многие в шутку отметили, что авторам стоило бы также показать и изнанку зрелищных моментов со стрельбой по-македонски из четырех стволов.

Стильный боевик в сеттинге киберпанка создается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. SPINE обещает выйти уже весной следующего года.

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Комментарии:  16
Ваш комментарий
Cousin

видео, которым вдохновлялись разрабы, говорит о редкости и силе их интеллекта:

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Manch0

Девчуле есть чё показать.

12
AdriftDylan