Разработчики экшена Spine - This is Gun Fu приняли участие в игровом флешмобе "Познакомьтесь с нашей игрой за 20 секунд"

Команда разработчиков экшена от третьего лица Spine - This is Gun Fu присоединилась к популярному в соцсетях игровому флешмобу #MeetOurGameIn20Seconds. Вместо долгих тизеров они показали короткий, но невероятно насыщенный ролик, который идеально передает суть их игры.

На кадрах мы видим отполированную до блеска боевую систему. Протагонистка Редлайн демонстрирует фирменный стиль "Gun Fu" - смесь скоростной стрельбы и акробатических движений. Она ловко уклоняется от вражеских атак, парирует выстрелы в ближнем бою и моментально отвечает очередями, не оставляя противникам ни шанса.

Meet Our Game In 20 Seconds - это популярный на данный момент тренд среди инди-разработчиков. Они публикуют короткие видео (обычно длительностью около 20 секунд), рекламируя свою игру: показывают геймплей, механики, атмосферу и ключевые фичи, чтобы быстро заинтересовать зрителей. Такие посты часто заканчиваются призывом добавить игру в вишлист в Steam или другой платформе.