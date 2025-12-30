Разработчики ган-фу-экшена Spine сообщили, что работа близка к завершению и принесли извинения за задержку с выпуском

Spine задумывалась как экшен-игра, отдающая дань уважения фильмам о ган-фу, сочетающая рукопашный бой с впечатляющим огнестрельным и холодным оружием. Каждая последующая презентация лишь подтверждала, что это может быть очень интересная игра. Однако важно помнить, что Nekki Studios не имеет опыта разработки игр для ПК или консолей.

Разработчики неоднократно обещали, что Spine выйдет в этом году. Однако этого не произошло, и теперь разработчики это уточнили. Команда Nekki опубликовала заявление, в котором объяснила, что в последние месяцы им не удавалось выпустить проект, поскольку они стремились создать игру, отличающуюся высоким качеством, масштабом и проработкой.

Однако работа над Spine близится к завершению. По словам разработчиков, игра вступает в финальную стадию производства, где будут внесены последние доработки. К сожалению, это означает, что Nekki пока не готова назвать точную дату релиза. Однако разработчики объявили, что в ближайшем будущем раскроют больше информации об игре.