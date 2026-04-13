Разработчики SPINE анонсировали "Полноконтактную неделю": с 13 по 19 апреля они будут делиться материалами об игре

Разработчики киберпанк-экшена SPINE запустили масштабную на события неделю под названием "Полноконтактная неделя". С сегодняшнего дня и до 19 апреля игроков ждут семь ежедневных "дропов" - новых материалов, анонсов и активностей по игре. В официальном трейлере события студия раскрыла полное расписание:

Понедельник (13 апреля) - розыгрыш фирменного геймпада SPINE;

Вторник (14 апреля) - показ нового геймплея;

Среда (15 апреля) - секретное партнерство;

Четверг (16 апреля) - кастомизация главной героини;

Пятница (17 апреля) - "Добро пожаловать в Тензор-Сити";

Суббота (18 апреля) - коллаборация Vector × SPINE;

Воскресенье (19 апреля) - текстовый "Вопрос-Ответ" с разработчиком.

В видео-превью можно увидеть эксклюзивный DualSense в стиле SPINE, новые отрывки геймплея, костюмы для главной героини Редлайн и т.д.



SPINE - это предстоящий экшен в сеттинге киберпанка, где главный акцент сделан на стильных перестрелках и рукопашном бое. Игра выйдет в 2026 году на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.