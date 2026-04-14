Разработчики SPINE опубликовали новый геймплейный трейлер альфа-версии игры

Разработчики предстоящего экшена SPINE опубликовали свежий геймплейный трейлер в рамках "Полноконтактной недели", во время которой они обещали делиться различными материалами. В двухминутном видео под названием "Redline in full contact" демонстрируются динамичные бои главной героини против обычных врагов и боссов.

Действие происходит в мрачном киберпанковском мире - бары, склады, разрушенные помещения с неоновыми вывесками и граффити. Ролик подписан как альфа-версия, но выглядит крайне зрелищно: плавные анимации, разрушение объектов, смена ракурсов и четкая система управления (на экране видны подсказки по атакам, уклонениям и стрельбе).

В конце видео - фирменный слоган и напоминание добавить игру в список желаемого. Игра выйдет в 2026 году на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.