ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
SPINE TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Киберпанк
7.6 128 оценок

Разработчики SPINE ответили на главные вопросы игроков: дата выхода, демо-версия, длина сюжета и языки

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия Nekki провела "Полноконтактную неделю", в ходе которой геймдиректор Дмитрий Пименов лично ответил на более чем 500 вопросов от фанатов. Команда раскрыла новые детали о стильном экшен-проекте SPINE, посвященном "ган-фу" - гибриду перестрелок и боевых искусств.

Главное, что волновало игроков - точная дата релиза. Пименов признал, что анонс игры состоялся раньше, чем следовало, но назвал это правильным решением для диалога с аудиторией.

Мы не назовем дату, пока не будем уверены в игре на 100%. Команда сейчас на финальной стадии разработки.

Ключевые детали о SPINE:

  • Демо-версия: В планах студии - выпустить демо в Steam, чтобы игроки могли опробовать геймплей до покупки.
  • Длительность: Основной сюжет рассчитан на 8-12 часов насыщенного геймплея. Разработчики намеренно отказались от открытого мира с "бесконечным гриндом", называя свой проект "американскими ган-фу горками".
  • Сюжет и выбор: Игра будет линейной, основанной на выполнении миссий. История Редлайн (главной героини) имеет конкретный сценарий и концовку. Разработчики решили не тратить бюджет на разветвленные сюжетные линии, сфокусировавшись на динамике и атмосфере.
  • Сложность: На старте будет один уровень сложности, а также "хардкорный" режим. Игра спроектирована так, чтобы быть доступной для новичков, но бросать вызов ветеранам.
  • Режимы: В планах - "Арена", а также возможность добавить режим "Новая игра+". Фоторежим будет доступен уже на старте.
  • Кастомизация: Подтверждена. Разработчики уже показали скины.
  • Язык и озвучка: На релизе будет только полная английская озвучка из-за акцента на анимации лиц и захвате движения. В игре будут русские субтитры.
  • Платформы: PC (Steam и EGS) и консоли текущего поколения. Мобильных версий в разработке нет.
  • Совместимость: Игра работает на Steam Deck и Linux. Поддержка DLSS уже есть, Nekki тесно сотрудничает с NVIDIA. Поддержка тактильной отдачи DualSense находится в планах.
  • Вселенная: SPINE и предыдущая игра Vector находятся в одной вселенной. Игроки найдут множество отсылок и пасхалок. Вебтун Bullet Dancer является приквелом к SPINE.
  • Саундтрек: Известный композитор Le Castle Vania (работавший над "Джоном Уиком") сам вышел на студию после просмотра трейлера. Результатом коллаборации стал "абсолютный хит".
  • Цена: пока неизвестно, но будет меньше, чем у AAA-игр.

Пименов затронул и философскую сторону проекта: сюжет исследует темы контроля, социального рейтинга, отношений человека и ИИ, а также то, что нужно, чтобы сломать систему, заставляющую вас верить в собственную несвободу. Отдельно он отметил роль сообщества. Благодаря отзывам игроков анимация боя была ускорена:

Более медленные движения выглядели реалистичнее, но сообщество просило скорости. Мы нашли золотую середину, и теперь игра чувствуется намного лучше.
Индустрия
30
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
PalatableAaric

Эта баба выглядит так, как будто на Клэр из Ремейка Резидент Ивел 2 натянули парик, ей богу!

9
firefox0047

Давайте некки проект выглядит как минимум интересно, так что ждём

3
AristocraticWhitman
2