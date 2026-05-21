Разработчики SPINE ответили на главные вопросы игроков: дата выхода, демо-версия, длина сюжета и языки

Студия Nekki провела "Полноконтактную неделю", в ходе которой геймдиректор Дмитрий Пименов лично ответил на более чем 500 вопросов от фанатов. Команда раскрыла новые детали о стильном экшен-проекте SPINE, посвященном "ган-фу" - гибриду перестрелок и боевых искусств.
Главное, что волновало игроков - точная дата релиза. Пименов признал, что анонс игры состоялся раньше, чем следовало, но назвал это правильным решением для диалога с аудиторией.
Мы не назовем дату, пока не будем уверены в игре на 100%. Команда сейчас на финальной стадии разработки.
Ключевые детали о SPINE:
- Демо-версия: В планах студии - выпустить демо в Steam, чтобы игроки могли опробовать геймплей до покупки.
- Длительность: Основной сюжет рассчитан на 8-12 часов насыщенного геймплея. Разработчики намеренно отказались от открытого мира с "бесконечным гриндом", называя свой проект "американскими ган-фу горками".
- Сюжет и выбор: Игра будет линейной, основанной на выполнении миссий. История Редлайн (главной героини) имеет конкретный сценарий и концовку. Разработчики решили не тратить бюджет на разветвленные сюжетные линии, сфокусировавшись на динамике и атмосфере.
- Сложность: На старте будет один уровень сложности, а также "хардкорный" режим. Игра спроектирована так, чтобы быть доступной для новичков, но бросать вызов ветеранам.
- Режимы: В планах - "Арена", а также возможность добавить режим "Новая игра+". Фоторежим будет доступен уже на старте.
- Кастомизация: Подтверждена. Разработчики уже показали скины.
- Язык и озвучка: На релизе будет только полная английская озвучка из-за акцента на анимации лиц и захвате движения. В игре будут русские субтитры.
- Платформы: PC (Steam и EGS) и консоли текущего поколения. Мобильных версий в разработке нет.
- Совместимость: Игра работает на Steam Deck и Linux. Поддержка DLSS уже есть, Nekki тесно сотрудничает с NVIDIA. Поддержка тактильной отдачи DualSense находится в планах.
- Вселенная: SPINE и предыдущая игра Vector находятся в одной вселенной. Игроки найдут множество отсылок и пасхалок. Вебтун Bullet Dancer является приквелом к SPINE.
- Саундтрек: Известный композитор Le Castle Vania (работавший над "Джоном Уиком") сам вышел на студию после просмотра трейлера. Результатом коллаборации стал "абсолютный хит".
- Цена: пока неизвестно, но будет меньше, чем у AAA-игр.
Пименов затронул и философскую сторону проекта: сюжет исследует темы контроля, социального рейтинга, отношений человека и ИИ, а также то, что нужно, чтобы сломать систему, заставляющую вас верить в собственную несвободу. Отдельно он отметил роль сообщества. Благодаря отзывам игроков анимация боя была ускорена:
Более медленные движения выглядели реалистичнее, но сообщество просило скорости. Мы нашли золотую середину, и теперь игра чувствуется намного лучше.
Эта баба выглядит так, как будто на Клэр из Ремейка Резидент Ивел 2 натянули парик, ей богу!
Давайте некки проект выглядит как минимум интересно, так что ждём