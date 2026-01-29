Разработчики SPINE показали десять видов зрелищных добиваний в своем грядущем ган-фу экшене

Студия Nekki опубликовала свежий ролик своей предстоящей игры SPINE - динамичного экшена в стиле ган-фу в сеттинге киберпанка. Видео посвящено десятке самых эффектных добиваний, которые главная героиня Редлайн выполняет с фирменной грацией и жестокостью.

Короткий 26-секундный монтаж показывает разнообразные анимации: мощные удары ногами, отправляющие врагов в полет, акробатические трюки с переворотами, выстрелы в упор, подъемы и броски противников, а также добивания в разных локациях - от уличных переулков до закрытых помещений. Все это сопровождается стильной музыкой и неоновой эстетикой. Разработчики сопроводили пост вопросом к сообществу:

Какое добивание больше всего привлекло ваше внимание?

SPINE обещает стать ярким представителем жанра экшен с акцентом на ближний бой, огнестрельное оружие и использование окружения. Релиз запланирован в 2026 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.