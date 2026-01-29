Разработчики SPINE показали десять видов зрелищных добиваний в своем грядущем ган-фу экшене

Студия Nekki опубликовала свежий ролик своей предстоящей игры SPINE - динамичного экшена в стиле ган-фу в сеттинге киберпанка. Видео посвящено десятке самых эффектных добиваний, которые главная героиня Редлайн выполняет с фирменной грацией и жестокостью.
Короткий 26-секундный монтаж показывает разнообразные анимации: мощные удары ногами, отправляющие врагов в полет, акробатические трюки с переворотами, выстрелы в упор, подъемы и броски противников, а также добивания в разных локациях - от уличных переулков до закрытых помещений. Все это сопровождается стильной музыкой и неоновой эстетикой. Разработчики сопроводили пост вопросом к сообществу:
Какое добивание больше всего привлекло ваше внимание?
SPINE обещает стать ярким представителем жанра экшен с акцентом на ближний бой, огнестрельное оружие и использование окружения. Релиз запланирован в 2026 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
я когда следил за игрой через их ютуб канал, в разделе шортс вот эти кадры они выкладывали по 4-5 раз одни и те же причем
Посмотрим что будет на выходе.
максимально неудачный трек конечно... анимация хорошая
Какая она сильная...
*умелая
и независимая
пробегусь разок с трейнером "онхиткил"..)
Ииии??? А игра то когда выходит??? Я думал она уже сдохла... никаких новостей ничего. 2026 год только начался, игру можно выпустить и перед новым 2027 годом а чё, всё ещё 2026-ой год же.... И кста ничё нового они не показали, это все старые добивания, ещё с начала 2025 года показывали... Наё6щики.
подкос под Уика