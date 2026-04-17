Разработчики SPINE показали тизер гардероба главной героини Редлайн

В рамках "Полноконтактной недели" (13-19 апреля) студия Nekkicom опубликовала новый тизер своего эффектного киберпанк-экшена SPINE. Судя по нему, главная героиня игры по имени Редлайн будет бегать не только в джинсовых шортах, а получит возможность менять наряды.

В ролике разработчики демонстрируют несколько альтернативных нарядов героини (от строгого черного костюма до дерзкого черного платья), а затем - полноценный геймплей в красном платье. Судя по сообщению разработчиков в соцсетях, в видео показан не весь гардероб, а только его часть. К тому же игра разрабатывается на Unreal Engine 5, а это значит, что нас ждет множество модов с куда более откровенными нарядами.

Игра обещает непрерывный динамичный экшен в киберпанк-сеттинге. По сюжету главная героиня, оснащенная уникальным Spine-имплантом, будет вести борьбу против тоталитарной системы. Релиз запланирован в 2026 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.