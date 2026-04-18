Разработчики SPINE представили обзор киберпанк-окружения и структуры Тензор-Сити

Компания Nekki представила новый трейлер SPINE — грядущего одиночного экшена в стиле «ган-фу» (gun-fu). Ролик фокусируется на киберпанк-сеттинге игры, демонстрируя высокотехнологичный, но при этом упадочный мир будущего.

Видео глубже погружает зрителей в атмосферу Тензор-Сити. Авторы раскрыли внутренние противоречия мегаполиса, который воплощает в себе ключевые черты жанра: тотальную коррупцию, разгул преступности и острое классовое неравенство на фоне неоновых огней. Визуально и по настроению город отсылает к Найт-Сити из Cyberpunk 2077, подчеркивая верность разработчиков канонам «high tech, low life».

Ранее на этой неделе студия также объявила о выпуске физического издания игры в партнерстве с Fireshine Games. Геймдиректор Дмитрий Пименов подчеркнул значимость этого сотрудничества для глобального релиза.

Fireshine Games — одно из ведущих имен в индустрии, стоящее за такими хитами, как Balatro, Overcooked!, Lies of P и Jurassic World Evolution. Нам было важно найти правильного партнера, и мы рады этому сотрудничеству.

Релиз SPINE запланирован на PC, PS5, Xbox Series и, по слухам, на Switch 2. Точная дата выхода пока не объявлена, но команда активно делится свежими подробностями, включая систему кастомизации и историю игрового мира.