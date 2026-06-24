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SPINE TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Киберпанк
7.7 133 оценки

Разработчики SPINE продемонстрировали возможности фоторежима

2BLaraSex 2BLaraSex

Команда Nekki, работающая над стильным экшеном SPINE в жанре ган-фу и киберпанк, поделилась новым видео, которое наглядно показывает, каким получится фоторежим в игре. В ролике главная героиня Редлайн застывает в динамичной боевой позе посреди перестрелки в неоновом переулке, окруженная противниками. Активируется сетка фоторежима, и сцена превращается в настоящий кадр для виртуального фотографа.

Фоторежим в SPINE был официально подтвержден уже давно - разработчики заявили, что делают игру такой, чтобы игрокам хотелось останавливаться и делать скриншоты на каждом шагу. Судя по свежей демонстрации, режим позволит захватывать эпичные моменты динамичных боев, стильно ставить героев и противников в кадр, добавлять эффекты и, судя по всему, весело экспериментировать с мемными трендами прямо в игре.

Игра обещает непрерывный динамичный экшен в киберпанк-сеттинге. По сюжету главная героиня, оснащенная уникальным Spine-имплантом, будет вести борьбу против тоталитарной системы. Релиз запланирован в 2026 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Трейлеры 15
34
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Brainstoun

Да всем насрать на ваш фото режим.... Дата релиза где блэть??????????

8
Tarnished911

хахаах прикольно тренд из тиктока сделали

2
SOLUS5678

Прикольно.)