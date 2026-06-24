Разработчики SPINE продемонстрировали возможности фоторежима

Команда Nekki, работающая над стильным экшеном SPINE в жанре ган-фу и киберпанк, поделилась новым видео, которое наглядно показывает, каким получится фоторежим в игре. В ролике главная героиня Редлайн застывает в динамичной боевой позе посреди перестрелки в неоновом переулке, окруженная противниками. Активируется сетка фоторежима, и сцена превращается в настоящий кадр для виртуального фотографа.

Фоторежим в SPINE был официально подтвержден уже давно - разработчики заявили, что делают игру такой, чтобы игрокам хотелось останавливаться и делать скриншоты на каждом шагу. Судя по свежей демонстрации, режим позволит захватывать эпичные моменты динамичных боев, стильно ставить героев и противников в кадр, добавлять эффекты и, судя по всему, весело экспериментировать с мемными трендами прямо в игре.

Игра обещает непрерывный динамичный экшен в киберпанк-сеттинге. По сюжету главная героиня, оснащенная уникальным Spine-имплантом, будет вести борьбу против тоталитарной системы. Релиз запланирован в 2026 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.