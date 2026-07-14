Разработчики SPINE спародировали катсцену с Клэр из Resident Evil Veronica

Студия Nekki продолжает развлекать сообщество отсылками к известным играм. Разработчики выложили в социальных сетях два новых скриншота SPINE с подписью "Tensor Evil - Code: Redline", который явно пародируют сцену с Клэр из недавно показанного ремейка Resident Evil Veronica. Пока неизвестно, просто ли это шутливая отсылка или подобная сцена действительно появится в игре.

SPINE - это кинематографический экшен с акцентом на свободный бой и перестрелку в киберпанковском сеттинге. Игра разрабатывается для ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Недавно разработчики подтвердили, что проект находится на финальной стадии разработки, а релизная дата будет объявлена, когда команда будет полностью уверена в ней. Также игра выйдет как в цифровом, так и в физическом издании.