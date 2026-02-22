Разработчики SPINE в свежем блоге показали эволюцию интерфейса, новые локации и детали анимации

Разработчики киберпанк-экшена SPINE представили очередной отчет о ходе производства. В новом дневнике разработчиков команда рассказала о работе над анимацией лица главной героини, уникальной системе интерфейса и дизайне локаций.

Несмотря на то, что большую часть времени игроки будут видеть героиню со спины, разработчики уделяют особое внимание ее мимике. Для передачи яркой личности Редлайн команда использует комбинацию технологий: традиционную анимацию, поддержку блендшейпов и захват мимики актрисы озвучки. Такой подход позволяет сделать эмоции персонажа максимально живыми и выразительными.

Отдельным вызовом для студии стала разработка интерфейса. Перед командой стояла задача совместить функциональность классического HUD с атмосферностью диегетического интерфейса, как в Dead Space.

Решением стала система Spine Vision, объединяющая оба подхода. Согласно лору игры, интерфейс, который видит героиня, проецируется ее имплантом SPINE. Изначально интерфейс имеет обычный, скучный дизайн, разработанный корпорацией Tensor. Однако по мере развития сюжета имплант адаптируется к носителю, и визуальный стиль интерфейса постепенно меняется, становясь более красочным и напоминающим граффити, отражая восприятие мира самой Редлайн. Пример на скриншотах ниже:

Параллельно студия работает над обустройством личного пространства главной героини. Разработчики представили несколько вариантов дизайна дома Редлайн, который находится в Тензор-Сити. Также команда анонсировала расширение игровых локаций. В финальной стадии разработки находятся новые уровни, выходящие за пределы привычного города, а также свежие модели врагов и боссов.

Релизный билд игры находится на финальной стадии производства. Следующий отчет о разработке ожидается через месяц.