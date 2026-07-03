Разработчики SPINE заверили, что игра выйдет на дисках после заявления Sony об отказе от физических носителей

В ответ на недавнее объявление PlayStation о прекращении производства физических дисков для новых игр на консолях с января 2028 года, студия Nekki и аккаунт SPINE заявили о поддержке традиционных носителей.

Мы разрабатываем игру. Вы решаете, как ей владеть. SPINE выйдет как на физических носителях, так и в цифровом формате.

Игра SPINE - это предстоящий экшен в жанре ган-фу с киберпанк-атмосферой от создателей Shadow Fight и Vector. Игроки возьмут на себя роль уличной художницы Редлайн и ее разумного боевого импланта Spine в борьбе против авторитарного ИИ-режима. Проект заявлен для PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Пост SPINE быстро набрал популярность среди геймеров, недовольных решением Sony. Многие пользователи выразили благодарность разработчикам за поддержку физических копий и отметили, что именно такие заявления помогают сохранить выбор для коллекционеров. Пока точная дата релиза SPINE не объявлена, но команда активно делится трейлерами геймплея, демонстрируя динамичную боевку, паркур и боссов. Игра уже доступна для добавления в вишлист.