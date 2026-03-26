Создатели ган-фу экшена SPINE сообщили, что разработка игры вышла на финишную прямую

Студия Nekki сообщила, что разработка экшен-игры SPINE вышла на финишную прямую. В честь этого команда опубликовала очередной выпуск ежемесячного блога разработчиков, который пестрит деталями о геймплее, нарративе и мире игры. Как обещают авторы, с приближением релиза дневники становятся все интереснее.

Главная цель разработчиков - сделать боевую систему более брутальной, быстрой и в то же время элегантной. Как отмечается в блоге, текущее состояние файтинга - результат месяцев итераций, обратной связи от сообщества и внутреннего тестирования. Несмотря на достигнутый прогресс, работа над механиками еще продолжается.

Особое внимание разработчики уделяют кат-сценам, которые раскрывают сюжет игры. Работа над этой составляющей SPINE ведется с той же тщательностью, что и над боевой системой. Одним из самых захватывающих персонажей игры станет девочка по имени Малади, которую авторы представили как "настоящую проблему".

Тензор-Сити в игре, согласно обещаниям, также не будет просто декорацией. Это живой мир со своими районами, рынками, темными аллеями, законами и иерархией власти, где пропаганда преследует игрока повсюду.

В ближайшее время команда обещает показать новые локации, более опасных врагов и боссов.