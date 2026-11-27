HR-директор студии Nekki Алла Прохорова в недавнем выпуске подкаста Большая карьерная игра на канале рекрутингового агентства HR Vibe рассказала о мерах, которые компания использует для удержания разработчиков во время производства ган-фу-экшена SPINE. По ее словам, в коллективе численностью около 400 человек за каждым проектом закреплен отдельный HR-специалист, а для ранней диагностики перегрузки в студии есть закупленные тесты на выгорание.

Потребность в жестком контроле состояния кадров связана с амбициозным переходом Nekki от мобильных хитов уровня Shadow Fight и Vector к крупному одиночному релизу. Экшен SPINE создается на движке Unreal Engine 5 с использованием фирменной системы анимации Cascadeur, а его выход запланирован на лето 2027 года для ПК в сервисах Steam и Epic Games Store, а также для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Ранее также анонсировалась версия для Nintendo Switch 2, однако сроки ее релиза пока не уточняются.

Прохорова призналась, что стандартный отпуск не спасает специалистов, которые уже дошли до стадии истощения, а простая смена студии в большинстве случаев тоже не помогает. В беседе с основательницей HR Vibe Мариной Лопатиной она уточнила, что при переходе на новое место по сути меняется антураж, тогда как прежние привычки работать на износ остаются. Исключением становятся лишь проекты с культурой бесконечных переработок, где уход в более спокойную команду действительно дает шанс восстановиться.

8 часов мозгу работать сложно. Максимально невозможно заставить его 8 часов подряд генерировать идеи.

- Алла Прохорова, HR-директор Nekki

Чтобы ценные разработчики не увольнялись на полпути к релизу, в Nekki применяют практику оплачиваемых саббатикалов продолжительностью около 1 месяца. При этом в студии выстроили специальный процесс восстановления и возвращают отдохнувшего сотрудника исключительно в измененные процессы. Как пояснила Прохорова, если вернуть человека в прежний темп и набор рутинных задач, он окончательно выгорит и уйдет уже через 1 месяц.

Отдельное внимание HR-директор уделила распознаванию скрытых срывов, которые менеджеры иногда путают с ленью. Если программист или художник 3 года стабильно закрывал задачи, а затем за 2 месяца резко сдал, причина обычно кроется в перегрузке, когда мозг включает защитную блокировку, падает качество арта или кода, а сотрудники начинают опаздывать, забывать детали и болеть. Прохорова сравнила это состояние с батарейкой на 5% заряда, которая уже требует подзарядки.

Дополнительную угрозу для команд, по оценке представительницы Nekki, несет активное внедрение нейросетей. Искусственный интеллект забирает однотипную рутину вроде скучных таблиц, в процессе которой мозг раньше мог переключиться и отдохнуть, и подталкивает специалистов в бесконечное принятие решений. В результате когнитивная нагрузка растет, а в сочетании с давлением культа успешного успеха индустрии приходится заново искать способы беречь ресурс разработчиков на длинной дистанции.