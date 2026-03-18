Вышел новый тизер киберпанк-экшена SPINE, посвященный миру Тензор Сити

Студия Nekki, создающая бесплатный экшен с элементами ган-фу и киберпанка SPINE, опубликовала новый атмосферный тизер. В ролике, выложенном в официальном аккаунте в соцсети X, представлен загадочный Тензор Сити 101 - город, полностью подчиненный системе контроля, а также цели главной героини Редлайн.

Тензор Сити. Это место ломает любого. Она до сих пор не понимает, как смогла сохранить хладнокровие... Ее зовут Редлайн. Каждый шип на ее куртке, каждый шрам - это ее вызов Тензору, сигнал, что она все еще здесь. Шаг за шагом, выстрел за выстрелом, она приближается. Судья думает, что всем заправляет. Он понятия не имеет, как сильно облажался. Скоро она ему все выскажет. Прямо в лицо.

Игра обещает непрерывный динамичный экшен в киберпанк-сеттинге. Главная героиня, оснащенная уникальным Spine-имплантом, будет вести борьбу против тоталитарной системы. Релиз запланирован в 2026 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.