Мышиное приключение The Spirit and the Mouse получит физический релиз для Nintendo Switch 27 апреля ©

Super Rare Gamesв сотрудничестве с Alblune и Armor Games Studioвыпустят физически версии трогательного приключения о дружбе между мышью и духом The Spirit and the Mouse. В общей сложности 4000 копий физически появятся на Nintendo Switch впервые. Копии поступят в продажу 27 апреля.

The Spirit and the Mouse — это приключенческая игра, ориентированная на повествование, в которой вы исследуете каждый уголок этого мира, выполняете задания и собираете предметы, которые помогут вам в вашем скромном стремлении помочь нуждающимся.

После того, как шокирующая гроза сводит их вместе, маловероятные союзники мышь Лайла и дух-хранитель Люмион должны работать в тандеме, чтобы восстановить баланс в своей причудливой деревне. К счастью, у Лайлы большое сердце и новые силы, которые помогут ей в этом путешествии. Проведите ее через трогательное приключение по Сент-э-Клер, чтобы подружиться с игривыми электрическими духами по имени Кибблины и снова осветить эту деревню.

Выслушайте беды жителей деревни, а затем найдите кибблинов, которые взбесились, чтобы решить недавно возникшие проблемы с электричеством в деревне. Делая добро и работая вместе с этими живыми духами, Лайла сможет вернуть Люмиона в небо, где ему и место.