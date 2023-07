Мышиное приключение The Spirit and the Mouse выйдет на PS5 и PS4 в конце июля ©

Издатель Armor Games Studios и разработчик Alblune выпустят The Spirit and the Mouse для PlayStation 5 и PlayStation 4 20 июля, объявили компании.

The Spirit and the Mouse впервые была выпущена для Switch и ПК в Steam, Epic Games Store, GOG и Itch.io 26 сентября 2022 года.

Любителям уютных игр понравится The Spirit and the Mouse. Связанные судьбой мышка Лайла и хранитель духа Люмион должны работать вместе, чтобы вернуть свет жителям Сент-э-Клер. Для этого Лайла должна использовать свои новообретенные электрические способности, чтобы успокоить возбудимых духов по имени Кибблины, решая головоломки, управляемые персонажами, в этой причудливой французской деревне.

The Spirit and the Mouse — это игра с низким уровнем стресса, богатой атмосферой и успокаивающим фортепианным саундтреком. Эта дебютная игра от монреальского разработчика Alblune наверняка очарует зрителей всех возрастов своим трогательным повествованием, секретами, которые нужно открыть в Сент-э-Клер, и специальной кнопкой-писком.