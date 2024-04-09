Вышел атмосферный симулятор лоу-фай релаксации - Spirit City: Lofi Sessions

Вышла игра Spirit City: Lofi Sessions, поэтому настало время наслаждаться музыкой жанра Lo-Fi, украшать комнату и восхищаться своим внутриигровым аватаром.

В этом проекте, призванном углубиться в атмосферу жанра лоу-фай, вам предстоит наслаждаться успокаивающей музыкой, под которую можно заниматься уроками, читать книги или просто наслаждаться чашечкой ароматного чая.

Судя по трейлеру, нам предстоит насладиться погодой, как дождливой, так и солнечной, эксперементировать с настройками своего персонажа и духовного спутника, украшать уютную комнату, собирать коллекционные предметы и зарабатывать опыт, чтобы открывать косметические предметы и многое другое.

По словам команды разработчиков, в будущих бесплатных обновлениях в игру будут добавлены новые существа, дополнительные декоративные предметы, скины, улучшения игрового процесса и исправления ошибок.

До 22 апреля на платформе Steam Spirit City: Lofi Sessions можно приобрести со скидкой в 20%, всего за 311 рублей.