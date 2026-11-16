Spirit Crossing предлагает мир, напоминающий одновременно Sable и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: парящие острова, волшебные животные и многослойные горы. Однако социальное взаимодействие здесь устроено необычно — по умолчанию другие игроки отображаются как тени, а чтобы увидеть собеседника и присоединиться к активностям, нужно обменяться рукопожатием.

Среди занятий — рыбалка, игра на музыкальных инструментах у костра, переодевания, групповые фото, катание на надутых яках и поиск утешения для беспокойных душ. Есть сбор ресурсов и крафт, а также повторяющиеся бури, добавляющие атмосферу угрозы, но преодоление трудностей не является главной целью. «Миссии» здесь — скорее повод провести время вместе. Разработчики подчёркивают: игрок может оставаться загадочной тенью, помогать по желанию и исчезать, когда захочет.

Spirit Crossing имеет первоначальную стоимость, которая «даёт полный доступ ко всему игровому процессу на неограниченный срок». Дополнительно можно оформить подписку на косметические предметы и доступ к «магазину обмена ограниченных ресурсов». Традиционных микротранзакций разработчики избегают.

В Discord представители Spry Fox подтвердили, что использовали Claude от Anthropic для внутренних задач — например, одновременного редактирования нескольких конфигурационных файлов. На странице игры в Steam эта информация не указана, поскольку ИИ не применялся для генерации графики или музыки, а Valve в январе переписала правила раскрытия, исключив использование генеративного ИИ для «повышения эффективности».