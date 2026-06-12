Spirit Crossing запустила открытую бета-версию на ПК - MMO делает ставку на уютное совместное выживание

Студия Spry Fox объявила о запуске открытого бета-тестирования Spirit Crossing — уютной многопользовательской онлайн-игры, доступной на ПК через Steam. Проект от авторов Cozy Grove продолжает развивать фирменную философию «спокойных» симуляторов жизни, но теперь делает акцент на MMO-элементах и совместном строительстве мира.

Spirit Crossing предлагает игрокам исследовать постоянно меняющуюся дикую природу, собирать ресурсы, заниматься строительством и украшением пространства, а также взаимодействовать с другими участниками. В центре опыта — создание собственного уютного дома на склоне горы и постепенное формирование сообщества, где важную роль играют не только реальные игроки, но и местные духи, жители деревни и другие необычные существа.

По сути, Spry Fox продолжает линию, заложенную в Cozy Grove, но расширяет её в сторону полноценной онлайн-кооперации. Если в предыдущих проектах студии акцент делался на одиночное, медитативное прохождение с синхронизацией по реальному времени, то Spirit Crossing делает шаг в сторону более живого, разделённого с другими игроками пространства.

Интересно, что игра уже проходит открытое альфа-тестирование на мобильных платформах — через App Store (TestFlight) на iOS и Google Play на Android. Таким образом, разработчики постепенно обкатывают кроссплатформенную структуру проекта, прежде чем вывести его в полноценный релиз.

Релиз Spirit Crossing для ПК запланирован на 2026 год, однако текущая открытая бета позволяет уже сейчас оценить направление развития игры и её основные механики. Учитывая растущую популярность «уютных MMO» и социальных симуляторов, проект может занять нишу между классическими кооперативными играми и медитативными «cozy»-тайтлами, предлагая редкое сочетание спокойствия и совместного взаимодействия.