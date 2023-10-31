Японский хоррор Spirit Hunter: Death Mark 2 выйдет на западе 15 февраля 2024 года

Spirit Hunter: Death Mark 2 выйдет на PlayStation 5, Switch и ПК а Steam 15 февраля 2024 года на западе, сообщил издатель Aksys Games.

Издание игры, включающее компакт-диск с оригинальным саундтреком из 14 треков, также доступно исключительно в официальном интернет-магазине Aksys Games.

Spirit Hunter: Death Mark II впервые вышла на PlayStation 4 и Switch 1 декабря 2022 года в Японии. Выпуск версии для PlayStation 4 на западе не планируется.

Последняя часть серии Spirit Hunter. Spirit Hunter: Death Mark 2 — это игра в жанре саспенс-хоррор, действие которой происходит в престижной академии. Когда ходят слухи о сверхъестественных явлениях в знаменитой Академии Коноэхара в токийском городе H, за дело берется глава семьи Кудзё, также известный как «Духовный Доктор». В результате вашего расследования выяснилось, что за всем этим стоит дух по имени «Отступник», и похоже, что он чего-то хочет от вас.

В этой части представлена новая функция боковой прокрутки при путешествии по разным локациям. В сочетании с видом от первого лица во время расследований опыт Spirit Hunter стал еще более захватывающим и устрашающим, чем когда-либо.

Система партнерства также была усовершенствована. Вероятность успеха ваших действий во время «Приостановляющих действий» меняется в зависимости от выбранного вами партнера, что еще больше усиливает элементы интриги в этой части.