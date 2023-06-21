Состоялся релиз полной версии roguelite-боевика Spirit Hunters: Infinite Horde ©

Creature Cauldron сообщила, что полная версия игры Spirit Hunters: Infinite Horde уже доступна. Благодаря захватывающему геймплею и регулярным обновлениям игра уже собрала большое сообщество энтузиастов с момента запуска в раннем доступе в мае прошлого года.

Spirit Hunters: Infinite Horde — это экшен-рогалик, в котором вы убиваете огромные волны монстров и собираете их души для получения все возрастающей силы. Разблокируйте игровых персонажей, способности, карты и многое другое с помощью глубокой системы развития.

Вы станете богом за считанные минуты, получив мощные способности, сила которых растет с повышением уровня. Комбинируйте множество различных пассивных атак и способностей, чтобы уничтожить полчища врагов. Смерть — это всего лишь состояние, Оракул вернет тебя, чтобы сражаться в другой день.

Особенности