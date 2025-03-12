Изысканное физическое издание Spirit of the North 2 выйдет в преддверии релиза на PS5 и ПК в Steam в 2025 году

Издатель Silver Lining Interactive представляет Spirit of the North 2 Signature Edition, необычный коллекционный релиз для ПК и PlayStation 5.

Созданное для настоящих поклонников получившей признание критиков серии, это потрясающее издание наполнено эксклюзивными, тщательно отобранными коллекционными предметами, что делает его лучшим памятным подарком для искателей приключений, желающих погрузиться в этот захватывающий мир, вдохновленный северными странами.

Наряду со стандартными физическими изданиями, Signature Edition предлагает тщательно подобранный выбор премиальных предметов, упакованных в большую коллекционную коробку с эксклюзивной обложкой. Выбирайте между физическим изданием PlayStation 5 или цифровым кодом для ПК в премиальном физическом футляре и откройте для себя эти прекрасно оформленные сокровища:

Подписанный полноцветный буклет с иллюстрациями и историей, лично подписанный командой Infuse Studio.

Две вышитые нашивки, изображающие величественных главных героев игры — лису и ворона.

Четыре искусно изготовленных металлических значка с персонажами, каждый из которых отражает очаровательный мир игры.

Две потрясающие художественные открытки с прекрасными сценами из таинственных земель

Две карты Runescript, открывающие более глубокое понимание мистического сюжета игры.

Каждый элемент Signature Edition был разработан для того, чтобы поднять ваши впечатления на новый уровень, делая его обязательным дополнением к библиотеке любого коллекционера.

Spirit of the North 2 Signature Edition доступен для предварительной покупки уже сейчас для ПК и PlayStation 5 эксклюзивно в Silver Lining Direct, официальном розничном магазине издателя.

Разработанная студией Infuse, игра Spirit of the North 2 приглашает игроков в эпическое приключение исцеления и открытий, глубоко укорененное в скандинавском фольклоре. Попадите в лапы одинокой лисы в сопровождении ее верного спутника-ворона, когда они отправятся в героическое путешествие, чтобы освободить потерянных Стражей из зловещей хватки темного шамана Гримнира. Исследуйте захватывающие дух пейзажи Северных островов, разгадывайте древние тайны и познайте мир, полный красоты и чудес, в этом захватывающем приключении от третьего лица и долгожданном продолжении любимого оригинала 2019 года.

Spirit of the North 2 будет доступна в цифровом формате для ПК через Steam, PlayStation 5 и Xbox S/X, а также в виде физического стандартного издания и издания Signature Edition для PlayStation 5 и ПК в 2025 году.