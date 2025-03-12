Изысканное физическое издание Spirit of the North 2 выйдет в преддверии релиза на PS5 и ПК в Steam в 2025 году

Издатель Silver Lining Interactive представляет Spirit of the North 2 Signature Edition, необычный коллекционный релиз для ПК и PlayStation 5.
Созданное для настоящих поклонников получившей признание критиков серии, это потрясающее издание наполнено эксклюзивными, тщательно отобранными коллекционными предметами, что делает его лучшим памятным подарком для искателей приключений, желающих погрузиться в этот захватывающий мир, вдохновленный северными странами.
Наряду со стандартными физическими изданиями, Signature Edition предлагает тщательно подобранный выбор премиальных предметов, упакованных в большую коллекционную коробку с эксклюзивной обложкой. Выбирайте между физическим изданием PlayStation 5 или цифровым кодом для ПК в премиальном физическом футляре и откройте для себя эти прекрасно оформленные сокровища:
- Подписанный полноцветный буклет с иллюстрациями и историей, лично подписанный командой Infuse Studio.
- Две вышитые нашивки, изображающие величественных главных героев игры — лису и ворона.
- Четыре искусно изготовленных металлических значка с персонажами, каждый из которых отражает очаровательный мир игры.
- Две потрясающие художественные открытки с прекрасными сценами из таинственных земель
- Две карты Runescript, открывающие более глубокое понимание мистического сюжета игры.
Каждый элемент Signature Edition был разработан для того, чтобы поднять ваши впечатления на новый уровень, делая его обязательным дополнением к библиотеке любого коллекционера.
Spirit of the North 2 Signature Edition доступен для предварительной покупки уже сейчас для ПК и PlayStation 5 эксклюзивно в Silver Lining Direct, официальном розничном магазине издателя.
Разработанная студией Infuse, игра Spirit of the North 2 приглашает игроков в эпическое приключение исцеления и открытий, глубоко укорененное в скандинавском фольклоре. Попадите в лапы одинокой лисы в сопровождении ее верного спутника-ворона, когда они отправятся в героическое путешествие, чтобы освободить потерянных Стражей из зловещей хватки темного шамана Гримнира. Исследуйте захватывающие дух пейзажи Северных островов, разгадывайте древние тайны и познайте мир, полный красоты и чудес, в этом захватывающем приключении от третьего лица и долгожданном продолжении любимого оригинала 2019 года.
Spirit of the North 2 будет доступна в цифровом формате для ПК через Steam, PlayStation 5 и Xbox S/X, а также в виде физического стандартного издания и издания Signature Edition для PlayStation 5 и ПК в 2025 году.