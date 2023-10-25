Состоялся анонс адвенчуры Spirit of the North 2

Spirit of the North 2 приглашает игроков в путешествие по древним руинам в компании храброй лисицы. Ей предстоит освободить легендарных стражей, заточённых в темницы коварным шаманом. В этом нелёгком задании лисице помогут мудрый ворон и волшебные руны, дарующие особые силы.

Игра открывает обширный мир с величественными памятниками забытой эпохи. Игрок может свободно исследовать живописные локации — густые леса, укрытые снегом горные вершины, мрачные подземелья и многие другие удивительные места. Каждая из локаций хранит свои секреты и тайны прошлого.

На пути героев встанут коварные враги и хитроумные головоломки. Чтобы преодолеть все препятствия, придётся проявить смекалку и ловкость.