Состоялся анонс адвенчуры Spirit of the North 2

Сегодня, 25 октября 2023 года, в эфире Xbox Partner Preview компания Microsoft показала трейлер игры Spirit of the North 2 для PS5, Xbox Series и ПК
В ролике мы видим пару животных - ворона и лисицу, характеризующихся голубым ореолом. Они путешествуют по различным локациям и затем объединяются, а на переднем плане появляется фигура в красном плаще. К сожалению, ничего ясного и определенного об игре мы не можем сказать.
Spirit of the North - это приключенческая игра, в которой мы управляли лисой и следили за историей, связанной с Хранителем Северного Сияния. Игра была хорошо принята и получила 87% положительных отзывов на Steam.
На данный момент мы ничего не знаем о сиквеле, но можем предположить, что он не изменит впечатлений от первой части, так что если вам понравилась игра, то вам также стоит посмотреть Spirit of the North 2.
Ой, ну не знаю. В целом оригинал неплохой. Кроме концовки разве что. Точнее, сама концовка норм, но путь к ней бредовый с точки зрения лвлдизайна. Ну, и сюжет можно было бы подтянуть. И управление. Но попробовать стоит.
что-то похожее уже было
В минимальных GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 GB). Занятно, а в первой части была GTX 960 . Будущее не где-то рядом, оно уже. Движок -- естественно UE5, это и по ролику видно.
Системные требования, что тогда, что сейчас, это чистой воды бред. Из серии, чтоб хотя бы меню запустилось разрабы пишут самый минимум.
960 ещё на выходе была мёртвой картой. Чтоб играть на ультрах в первую часть нужна была минимум 2080, ни о какой древней 960 и речи не может быть. Пример я выложил сверху. Вторая же часть на двигле UE5 будет требовать минимум 4080 для 4к и максимальных настроек графония. Ибо такова воля богов православного графония! Таковы правила сурового гейминга в наши дни. Суровый современный гейминг не для ждунов и слабаков ☝️💪 Хочешь играть на максималках в гипер разрешениях, так ещё и с комфортным фпс придётся брать только топчик👌 Поправь меня, если я не прав😁
Помню играл на пред-пред- предыдущем топчике в первую часть и могу сказать, что игра всё же скучной получилась. Не, ну по началу интерес вызывает атмосфера, но потом скукотень конкретная происходит🤷♂️
Если исправили такие ошибки, как управление и саундтрек из 2,5 мелодий(больше всего приелось), то шанс стоит дать. Игр-медитаций все-таки не хватает.
Это я жду. Первая игра была хорошим середнячком с милашным лисом.