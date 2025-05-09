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Spirit of the North 2 08.05.2025
Адвенчура, Инди, От третьего лица
7.3 15 оценок

Состоялся релиз адвенчуры про лису и ворона - Spirit of the North 2

Solstice Solstice

Древний мир лежит в руинах. Отправьтесь в путешествие вместе с одинокой лисой вдали от дома. Заручитесь помощью мудрого ворона, отыщите легендарных стражей и освободите их из оков тёмного шамана Гримнира.

Ключевые особенности сиквела:

  • Создайте уникального персонажа благодаря многочисленным возможностям персонализации.
  • Путешествуйте по разнообразным регионам живописного открытого мира.
  • Очистите стражей от скверны в ходе захватывающих столкновений.
    Получайте новые способности и преодолевайте препятствия.
  • Ищите могущественные руны и улучшайте свои умения.

Игра доступна на консолях и РС.

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