Состоялся релиз адвенчуры про лису и ворона - Spirit of the North 2

Древний мир лежит в руинах. Отправьтесь в путешествие вместе с одинокой лисой вдали от дома. Заручитесь помощью мудрого ворона, отыщите легендарных стражей и освободите их из оков тёмного шамана Гримнира.
Ключевые особенности сиквела:
- Создайте уникального персонажа благодаря многочисленным возможностям персонализации.
- Путешествуйте по разнообразным регионам живописного открытого мира.
- Очистите стражей от скверны в ходе захватывающих столкновений.
Получайте новые способности и преодолевайте препятствия.
- Ищите могущественные руны и улучшайте свои умения.
Игра доступна на консолях и РС.